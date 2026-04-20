Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verileri açıklandı. Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), şubat ayı itibarıyla eksi 347,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.04.2026
15:12
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
15:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), Şubat 2026 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre, şubat ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,7 artışla 439,1 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 0,5 azalışla 786,8 milyar dolar oldu.

HABERİN ÖZETİ

Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026 dönemi Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıklarının arttığını, yükümlülüklerinin ise azaldığını bildirdi.
Şubat ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre %1,7 artışla 439,1 milyar dolar oldu.
Yurt dışı yükümlülükleri ise bir önceki aya göre %0,5 azalışla 786,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Bu gelişmeler sonucunda Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu eksi 347,6 milyar dolar oldu.
Rezerv varlıklar şubatta 7,9 milyar dolar azalarak 210,3 milyar dolara geriledi.
Doğrudan yatırımlar kalemi %1,2 artarak 76,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Bu gelişmelerle Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, şubat itibarıyla eksi 347,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

KurumDönemVeriDeğerBir Önceki Aya Göre Değişim
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)Şubat 2026Yurt Dışı Varlıklar439,1 Milyar Dolar+ %1,7
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)Şubat 2026Yükümlülükler786,8 Milyar Dolar- %0,5
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)Şubat 2026Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu-347,6 Milyar DolarBelirtilmemiş

Rezerv varlıklar, şubatta 7,9 milyar dolar azalarak 210,3 milyar dolar oldu. Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,2 artarak 76,8 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,4 azalarak 145,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

MEVDUAT VARLIKLARI ARTTI

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 2 azalarak 42,5 milyar dolara geriledi. Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümetin Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yükümlülükleri yüzde 1,2 azalarak 22,1 milyar dolar oldu.

Varlık KalemiDeğer (Milyar $)Değişim (%)
Rezerv Varlıklar (Toplam)210,3-7,9 (Milyar $)
Doğrudan Yatırımlar76,8+1,2
Diğer Yatırımlar145,6-0,4
Bankaların Yabancı Para Efektif ve Mevduat Varlıkları42,5-2
Genel Hükümetin DİBS Yükümlülükleri (Portföy Yatırımları Alt Kalemi)22,1-1,2

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalışın etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalışla 226,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi ise yüzde 0,8 artarak 153,4 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,1 azalarak 407,2 milyar dolar oldu.

Yükümlülük Alt KalemiBir Önceki Aya Göre Değişim (%)Miktar (Milyar Dolar)
Doğrudan Yatırımlar-2,2226,2
Portföy Yatırımları+0,8153,4
Diğer Yatırımlar-0,1407,2
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mevduat getirisi 7 ayın en yüksek seviyesinde! Rekor kazanç için bankalar yarışa girdi
İslam Memiş altın için 8000 lira tarihini açıkladı: Bu hafta perşembe gününe dikkat
ETİKETLER
#tcmb
#Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu
#Yurt Dışı Varlıklar
#Yükümlülükler
#Uluslararası Yatırım Pozisyonu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.