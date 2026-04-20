Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre, şubat ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,7 artışla 439,1 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 0,5 azalışla 786,8 milyar dolar oldu.

HABERİN ÖZETİ Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026 dönemi Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıklarının arttığını, yükümlülüklerinin ise azaldığını bildirdi. Şubat ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre %1,7 artışla 439,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı yükümlülükleri ise bir önceki aya göre %0,5 azalışla 786,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu gelişmeler sonucunda Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu eksi 347,6 milyar dolar oldu. Rezerv varlıklar şubatta 7,9 milyar dolar azalarak 210,3 milyar dolara geriledi. Doğrudan yatırımlar kalemi %1,2 artarak 76,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, şubat itibarıyla eksi 347,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kurum Dönem Veri Değer Bir Önceki Aya Göre Değişim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat 2026 Yurt Dışı Varlıklar 439,1 Milyar Dolar + %1,7 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat 2026 Yükümlülükler 786,8 Milyar Dolar - %0,5 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat 2026 Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu -347,6 Milyar Dolar Belirtilmemiş

Rezerv varlıklar, şubatta 7,9 milyar dolar azalarak 210,3 milyar dolar oldu. Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,2 artarak 76,8 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,4 azalarak 145,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

MEVDUAT VARLIKLARI ARTTI

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 2 azalarak 42,5 milyar dolara geriledi. Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümetin Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yükümlülükleri yüzde 1,2 azalarak 22,1 milyar dolar oldu.

Varlık Kalemi Değer (Milyar $) Değişim (%) Rezerv Varlıklar (Toplam) 210,3 -7,9 (Milyar $) Doğrudan Yatırımlar 76,8 +1,2 Diğer Yatırımlar 145,6 -0,4 Bankaların Yabancı Para Efektif ve Mevduat Varlıkları 42,5 -2 Genel Hükümetin DİBS Yükümlülükleri (Portföy Yatırımları Alt Kalemi) 22,1 -1,2

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalışın etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalışla 226,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi ise yüzde 0,8 artarak 153,4 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,1 azalarak 407,2 milyar dolar oldu.