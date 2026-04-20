Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre, şubat ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,7 artışla 439,1 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 0,5 azalışla 786,8 milyar dolar oldu.
Bu gelişmelerle Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, şubat itibarıyla eksi 347,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
|Kurum
|Dönem
|Veri
|Değer
|Bir Önceki Aya Göre Değişim
|Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
|Şubat 2026
|Yurt Dışı Varlıklar
|439,1 Milyar Dolar
|+ %1,7
|Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
|Şubat 2026
|Yükümlülükler
|786,8 Milyar Dolar
|- %0,5
|Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
|Şubat 2026
|Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu
|-347,6 Milyar Dolar
|Belirtilmemiş
Rezerv varlıklar, şubatta 7,9 milyar dolar azalarak 210,3 milyar dolar oldu. Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,2 artarak 76,8 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,4 azalarak 145,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 2 azalarak 42,5 milyar dolara geriledi. Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümetin Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yükümlülükleri yüzde 1,2 azalarak 22,1 milyar dolar oldu.
|Varlık Kalemi
|Değer (Milyar $)
|Değişim (%)
|Rezerv Varlıklar (Toplam)
|210,3
|-7,9 (Milyar $)
|Doğrudan Yatırımlar
|76,8
|+1,2
|Diğer Yatırımlar
|145,6
|-0,4
|Bankaların Yabancı Para Efektif ve Mevduat Varlıkları
|42,5
|-2
|Genel Hükümetin DİBS Yükümlülükleri (Portföy Yatırımları Alt Kalemi)
|22,1
|-1,2
Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalışın etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalışla 226,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Portföy yatırımları kalemi ise yüzde 0,8 artarak 153,4 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,1 azalarak 407,2 milyar dolar oldu.
|Yükümlülük Alt Kalemi
|Bir Önceki Aya Göre Değişim (%)
|Miktar (Milyar Dolar)
|Doğrudan Yatırımlar
|-2,2
|226,2
|Portföy Yatırımları
|+0,8
|153,4
|Diğer Yatırımlar
|-0,1
|407,2