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Ünlü ekonomist altında alım fırsatı için sinyal verdi! Destek noktasını açıkladı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
28 May 2024 00:04 - Güncelleme : 28 May 2024 00:05
Ünlü ekonomist altında alım fırsatı için sinyal verdi! Destek noktasını açıkladı 

Ekonomi yazarı Devrim Akyıl, altındaki kısa düşüşü ve yeni alım fırsatları hakkında açıklamalarda bulundu. Akyıl, altında geri çekilmelerin olduğunu söylerken alım fırsatı içinse sinyal verdi. 

Gazeteci Baha Feyzan'ın Youtube kanalına katılan Ekonomi Yazarı Devrim Akyıl, altın ve gümüş yatırımları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 

Akyıl, altının uzun vadede hala bir döngünün içinde olduğunu ancak kısa vadede bir miktar ısınma yaşandığını belirtti. Akyıl, "Altında geri çekilmeler olabilir, ancak majör bir dönüş beklemiyorum. Gümüş 30 doların üstünde kaldığı sürece önemli destektir. Altında ise 2330 dolarlar önemli destektir. Buradan bir geri çekilme olursa alım fırsatı doğurur" dedi.

Ünlü ekonomist altında alım fırsatı için sinyal verdi! Destek noktasını açıkladı  - 1. Resim

"GERİ ÇEKİLME OLURSA ALTIN ALIRIM"

Altın yatırımı hakkında stratejik tavsiyelerde bulunan Akyıl, "Altını satıp dolara geçmek yerine altını korurum, geri çekilme olursa daha çok altın ve gümüş alırım" diyerek yatırımcıya tavsiyede bulundu.

Ayrıca, kar realizasyonu yapıp altını satıp ev almak isteyenler için de yorumda bulunan Akyıl, "Ev fiyatlarının yıkılacağını düşünmüyorum. Yatırım amaçlı değil, yaşayacağınız ve ihtiyacınız olan evi almak istiyorsanız yavaş yavaş artık alabilirsiniz. Risk alınacak bir dönem değil" dedi.

Ünlü ekonomist altında alım fırsatı için sinyal verdi! Destek noktasını açıkladı  - 2. Resim

Akyıl, emtia yatırımlarının 2024 boyunca kötü bir performans sergilemeyeceğini öngörerek, "Gümüş ve platin, önümüzdeki dönemlerde altından daha iyi bir yatırım aracı olacak. Orta vadede dolar bazında da altın bazında da iyi kazandıracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

Ünlü ekonomist altında alım fırsatı için sinyal verdi! Destek noktasını açıkladı  - 3. Resim

"DÖVİZDE KALMAYA DAVET EDİYORUM"

Yatırımlarını altına veya dövize yapanlara da uyarılarda bulunan Akyıl, parasının tamamını TL mevduata geçirmemeleri gerektiğini belirterek, "Ben yüzde seksen dövizde kalmaya devam ediyorum. Uzun vadede paramı mevduata bağlayamıyorum" dedi.

Kaynak: TGRT Haber
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