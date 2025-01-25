Ünlü ekonomist kağıt paraya 'tuvalet kağıdı' deyip 3 yatırım aracını saydı!

25 Ocak 2025 22:09 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 23:12

Parasını yatırım için kullanmak isteyenlere ünlü isimden tavsiye geldi. TGRT Haber'e konuk olan Ekonomist Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, yatırımcılara yardımcı olacak 3 yatırım aracını 'Dokunamadığınız hiçbir şeye yatırım yapmayın' diyerek sıraladı. Alman Markı örneğini veren Kurtoğlu, kağıt paranın yatırım aracı olmadığını ifade etti. İşte en kârlı 3 yatırım aracı...

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Finans ve ekonomi dünyasında tanınan ismi Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, yatırım yapacaklar için önemli uyarılarda bulundu. Kurtoğlu, yatırımın doğru adreslere yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Dokunamadığınız hiçbir şeye yatırım​ yapmayın" dedi.

RAMAZAN KURTOĞLU: 3 ŞEYE YATIRIM YAPIN!

TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan Kurtoğlu, yatırım yapılabilecek en güvenilir alanları sıraladı. Kurtoğlu, "Üç şeye yatırım yapabilirsiniz; toprak​, kendi işiniz ve fiziki altın" dedi.

"DOKUNMADIĞINIZA YATIRIM YAPMAYIN"

Kurtoğlu, "Tarihi bir Roma sikkesi, Selçuklu ya da Osmanlı dönemine ait bir sikke bulursanız zengin olabilirsiniz. Ancak, bir zamanların efsanesi olan Alman Mark'ını bulsanız, bugün bir değeri kalmadığını görürsünüz. O ancak tuvalet kağıdı olur. Dokunamadığınız, elinizle hissedemediğiniz şeylere yatırım yapmayın" dedi.

"YATIRIM UZUN VADELİDİR"

Yatırımın uzun vadeli bir süreç olduğunun altını çizen Kurtoğlu, "Yatırım tanımı, 366 gün ve sonrasıdır. Yatırım yapan kişi, sadece bir yılı değil, bir yıl sonrasını ve uzun vadeyi düşünmek zorundadır" ifadelerini kullandı.