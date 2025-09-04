Menü Kapat
28°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Üreticiye yaklaşık 5,2 milyar lira ödendi

Toprak Mahsulleri Ofisi, alımı yapılan hububat, mısır, kabuklu fındık ve haşhaş kapsülünün bedeli olan toplam 5 milyar 175 milyon liranın üreticilere ödenmeye başladığını ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceği bilgisini paylaştı.

Üreticiye yaklaşık 5,2 milyar lira ödendi
AA
04.09.2025
04.09.2025
Toprak Mahsulleri Ofisi (), alımı yapılan , , kabuklu fındık ve haşhaş kapsülünün bedeli olan toplam 5 milyar 175 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. TMO'nun NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, bu yılın ürün alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Üreticiye yaklaşık 5,2 milyar lira ödendi

5-11 Ağustos'ta hububat, 18-24 Ağustos'ta mısır, 25-29 Ağustos'ta kabuklu fındık ve 27 Ağustos-2 Eylül'de haşhaş kapsülü alımı yapıldığı belirtilen açıklamada, bu ürünlerin bedeli olan 5 milyar 175 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.

Paylaşımda, üreticilerin kısa mesajla bilgilendirildiği ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

