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İstanbul
Yeni iş arayanlar için 2027’ye doğru fırsat olacak meslekler araştırması yapıldı. Uzaktan çalışma imkanı veren işleri arayan kişiler için dikkat çekici bir liste yayınlandı.
Liste, teknoloji, sağlık hizmetleri, satış, pazarlama ve yönetim gibi alanlar ortaya çıktı. Araştırma, yüksek maaşlı uzaktan çalışma fırsatlarının geleneksel teknoloji pozisyonlarının çok ötesine uzandığını gösteriyor.
Küresel çaplı araştırmada bu pozisyonlar, rekabetçi maaşlar elde etme fırsatı sunarken, potansiyel olarak daha fazla iş yeri esnekliğinden yararlanma ve uzun işe gidiş geliş sürelerini ortadan kaldırma imkanı da sağlıyor. En fazla kazandıran ve talep gören uzaktan çalışan meslekler belli oldu.
FlexJobs'a göre, listedeki en yüksek maaşlı pozisyon kıdemli satış müdürü mesleği oldu.
İşte uzaktan çalışmayla en fazla kazandıran meslekler:
1. Kıdemli satış müdürü
2. Program yöneticisi
3. Kıdemli yazılım mühendisi
4. İş geliştirme müdürü
5. Pazarlama müdürü
6. Muhasebe müdürü
7. Hemşire pratisyen
8. Hesap yöneticisi
9. Kıdemli müşteri başarısı yöneticisi
10. Ürün yöneticisi
Uzaktan çalışmayla en fazla kazandıran mesleklerin Türkiye’de yıllık kazandırdığı miktar yapay zekada ise şu şekilde sıralandı:
|Meslek / Pozisyon
|Yıllık Ortalama Net Kazanç (TL)
|Aylık Ortalama Net Kazanç (TL)
|Detaylar / Ek Bilgiler
|Kıdemli Yazılım Mühendisi
|1.600.000 TL – 2.300.000 TL
|~135.000 – 195.000 TL
|Yerli kurumsal şirketler; yurt dışına uzaktan (remote) çalışanlarda 2.500.000 TL üzerine çıkabilir.
|Kıdemli Satış Müdürü
|1.300.000 TL – 1.800.000 TL
|~110.000 – 150.000 TL
|Primler hariç sabit maaş; büyük ölçekli şirketlerde primlerle birlikte 2.500.000 TL bandını görebilir.
|İş Geliştirme Müdürü
|1.450.000 TL – 1.700.000 TL
|~120.000 – 140.000 TL
|Kurumsal firmalarda.
|Ürün Yöneticisi (Product Manager)
|1.380.000 TL – 1.650.000 TL
|~115.000 – 135.000 TL
|Teknoloji ve e-ticaret şirketlerinde.
|Muhasebe Müdürü
|1.250.000 TL – 1.650.000 TL
|~105.000 – 137.000 TL
|Şirket büyüklüğüne göre.
|Pazarlama Müdürü
|1.250.000 TL – 1.500.000 TL
|~105.000 – 125.000 TL
|Orta ve büyük ölçekli şirketlerde.
|Program Yöneticisi
|1.000.000 TL – 1.400.000 TL
|~85.000 – 115.000 TL
|Proje ve teknoloji odaklı kurumlarda.
|Hesap Yöneticisi (Account Manager)
|1.000.000 TL – 1.350.000 TL
|~85.000 – 110.000 TL
|Portföy büyüklüğüne bağlı olarak.
|Kıdemli Müşteri Başarısı Yöneticisi (Senior CSM)
|1.100.000 TL – 1.300.000 TL
|~90.000 – 110.000 TL
|Özellikle SaaS ve yazılım şirketlerinde.
|Hemşire Pratisyen (Uzman / Lisans Hemşire)
|Kamuda: 980.000 TL – 1.150.000 TL
Özelde: 700.000 TL – 950.000 TL
|Kamuda: ~82.000 – 95.000 TL
|Kamu ek ödemeler dahildir. ABD'deki 'Nurse Practitioner' unvanının Türkiye'de birebir karşılığı yoktur.