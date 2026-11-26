Yeni iş arayanlar için 2027’ye doğru fırsat olacak meslekler araştırması yapıldı. Uzaktan çalışma imkanı veren işleri arayan kişiler için dikkat çekici bir liste yayınlandı.

YÜKSEK MAAŞLI UZAKTAN ÇALIŞMA SUNAN MESLEKLER

Liste, teknoloji, sağlık hizmetleri, satış, pazarlama ve yönetim gibi alanlar ortaya çıktı. Araştırma, yüksek maaşlı uzaktan çalışma fırsatlarının geleneksel teknoloji pozisyonlarının çok ötesine uzandığını gösteriyor.

ZİRVEDEKİ MESLEK BELLİ OLDU

Küresel çaplı araştırmada bu pozisyonlar, rekabetçi maaşlar elde etme fırsatı sunarken, potansiyel olarak daha fazla iş yeri esnekliğinden yararlanma ve uzun işe gidiş geliş sürelerini ortadan kaldırma imkanı da sağlıyor. En fazla kazandıran ve talep gören uzaktan çalışan meslekler belli oldu.

FlexJobs'a göre, listedeki en yüksek maaşlı pozisyon kıdemli satış müdürü mesleği oldu.

İşte uzaktan çalışmayla en fazla kazandıran meslekler:

1. Kıdemli satış müdürü

2. Program yöneticisi

3. Kıdemli yazılım mühendisi

4. İş geliştirme müdürü

5. Pazarlama müdürü

6. Muhasebe müdürü

7. Hemşire pratisyen

8. Hesap yöneticisi

9. Kıdemli müşteri başarısı yöneticisi

10. Ürün yöneticisi

TÜRKİYE’DE YILLIK MAAŞLARI

Uzaktan çalışmayla en fazla kazandıran mesleklerin Türkiye’de yıllık kazandırdığı miktar yapay zekada ise şu şekilde sıralandı: