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 | Yusuf Özgür Bülbül

Uzun süreli evli çiftlere teşvik: 25 bin TL'ye varan nakdi destek!

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi, "Aile Yılı" ilan edilen 2025'te aile bağlarını güçlendirmeye yönelik yeni bir destek programı başlattı. 10 yıl ve üzeri evli çiftlere yönelik hayata geçirilen bu uygulama kapsamında, evlilik süresine göre 5 bin TL'den 25 bin TL'ye kadar nakdi yardım yapılacak…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 19:11

Gaziantep'in Şahinbey ilçe belediyesi, 10 yıl ve üzeri evli çiftlere 25 bin liraya kadar nakdi destek verecek. Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte yeni evlenecek çiftlere 40 bin lira, çocuk sahibi olan ailelere çocuk bezi ve nakdi destek sağlayan belediye, evli çiftlere de destekte bulunacak.

Uzun süreli evli çiftlere teşvik: 25 bin TL'ye varan nakdi destek!

HER ÇOCUK İÇİN 1000 LİRA NAKDİ DESTEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni müjdelerin yanı sıra hanede yaşayan her bir çocuk için 1000 lira ek nakdi destek vereceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Uzun evliliği ve çocuk sayısını teşvik etmek amacıyla 10 yıl ve üzeri evli olan çiftlerimize yönelik yeni bir desteği hayata geçiriyoruz. Sizlerin görüşlerine önem verdiğimiz için sosyal medya üzerinden bu konuyu sizlere sorduk ve 5 binin üzerinde yorum aldık. En çok talep edilen nakdi yardım, kültürel geziler ve ev sahibi olma isteği oldu. Bu üç talebi de gerçekleştirmek adına 10 yıl evli olana 5 bin, 15 yıl evli olana 7 bin 500 lira, 20 yıl evli olana 10 bin lira, 50 yıl evli olana 25 bin lira, ayrıca evde yaşayan her bir çocuk için de bin lira ek nakdi desteğe başlıyoruz."

“MÜJDEMİZİ YAKINDA SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ”

Dileyen çiftlere nakdi destek yerine Çanakkale, Şanlıurfa, Malatya ve Konya gibi illere düzenleyecekleri kültürel gezilere katılım imkanı sunacaklarını aktaran Tahmazoğlu, "Ayrıca ev sahibi olmak isteyenler için de yoğun bir çalışmamız var. Bu konuda müjdemizi yakında sizlerle paylaşacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki güçlü toplum, mutlu aile ile mümkündür. Tüm ailelerimize mutluluk, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

AİLE YILI NEDİR?
Eylem Planı kapsamında aile kurumunun öneminin vurgulanması, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması, mevcut riskler karşısında ailenin topyekûn desteklenmesi amacıyla 2025 yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından “Aile Yılı” olarak ilan edilmiştir.
ETİKETLER
#çocuk
#evlilik
#gaziantep
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#Evrensel Anlaşma
#Şahinbey
#ev sahibi olmak
#Nakit Yardımı
#Kültür Gezisi
#Ekonomi
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