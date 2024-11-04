Vadeli hesaplara stopaj kesintisi! Oran belli oldu: 1 milyon lira ve 500 bin TL'nin aylık getirisi düşecek

04 Kasım 2024 12:03 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:09

Geçtiğimiz günlerde 6 ay vadeli mevduatta stopaj oranı, yüzde 7.5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli mevduatta yüzde 5’ten yüzde 7.5’e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2.5’ten yüzde 5’e çıkarıldı. Karar sonrası bankaların mevduat faizlerinde değişiklik bekleniyor. Buna göre mevduat sahiplerinin eline geçen net tutarlarda azalma gerçekleşecek. 1 milyon lira ve 500 bin TL'nin aylık getirisi düşecek. Peki, karar mevduat faizlerini nasıl etkileyecek? İşte güncel mevduat faizi getiri oranları

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Bankada mevduat, döviz ve altını olanlar için yeni dönem başladı. Stopaj oranları için yeniden düzenleme tarihi 31 Ekim 2024 olmuştu. 6 ay vadeli mevduatta stopaj oranı, yüzde 7.5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli mevduatta yüzde 5’ten yüzde 7.5’e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2.5’ten yüzde 5’e çıkarıldı. Düzenlemenin yürürlük süresi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi.

MEVDUAT SAHİPLERİNİN PARASI KESİLECEK

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı ve Türk lirası cinsinden mevduat ile fonlardaki stopaj oranlarına düzenleme yapıldı. Karar sonrası mevduat sahiplerinin eline geçen net tutarlarda yüzde 2.5’lik düşüş yaşanacak. 1 milyon lira ve 500 bin TL'nin aylık getirisi düşecek.

Örnek olarak banka 500 bin TL faiz ödemesi yaparken bunun 7 bin 500 TL’sini mudi adına Hazine’ye yatırıp kalan 492 bin 500 TL’yi müşterisine öderken, bu kararla birlikte 10 bin TL’sini mudi adına Hazine’ye yatırıp kalan 490 bin TL’yi müşterisine ödeyecek.

Böylece bankanın ödeyeceği tutar değişmeyecek ancak müşteriye ödenen tutar değişecek.

MEVDUAT GETİRİLERİ DÜŞECEK Mİ?

Güncel olarak bankalar yüzde 52 ile yüzde 54 arasında mevduat faizi veriyor. Şu anda 1 milyon TL’sini mevduata yatıran vatandaş 42 bin 54 TL ile 43 bin 672 TL arasında net faiz kazanıyor. Karar sonrası bu tutarlar 40 bin 918 TL ile 42 bin 491 TL aralığına düşecek.

EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKALAR

Kararın ardından TL mevduat faizleri yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. 1 milyon TL'nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi güncellendi.

1 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT GETİRİSİ

İşte 1 milyon liranın 32 günlük vadeli mevduat getirisi ve en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar listesi;

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: Yüzde 37,25

Net getiri: 30.208 TL

Vade sonu tutar: 1.030.208 TL.

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 41

Net getiri: 33.249 TL

Vade sonu tutar: 1.033.249 TL.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 42

Net getiri: 34.060 TL

Vade sonu tutar: 1.034.060 TL.

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 38.926 TL

Vade sonu tutar: 1.038.926 TL.

ODEA BANK

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 38.926 TL

Vade sonu tutar: 1.038.926 TL.

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 49

Net getiri: 39.737 TL

Vade sonu tutar: 1.039.737 TL

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 50

Net getiri: 40.548 TL

Vade sonu tutar: 1.040.548 TL.

FİBABANKA

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 42.170 TL

Vade sonu tutar: 1.042.170 TL.

ING BANK

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 42.170 TL

Vade sonu tutar: 1.042.170 TL.

CEPTETEB

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 42.981 TL

Vade sonu tutar: 1.042.981 TL.

TÜRKİYE FİNANS

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 42.981 TL

Vade sonu tutar: 1.042.981 TL.

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 43.792 TL

Vade sonu tutar: 1.043.792 TL.

500 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

500 bin TL'nin bir aylık getirisi de değişti. İşte mevduat fazileri sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi...

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %40,00

Net Getiri: 16.219 TL

Vade sonu tutar: 516.219 TL

QNB FİNANS BANK

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 18.247 TL

Vade sonu tutar: 518.247 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 49,00

Net Getiri: 19.868 TL

Vade sonu tutar: 519.868 TL

FİBABANK

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 21.027,32 TL

Vade Sonu Tutar: 521.027,32 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 21.027,32 TL

Vade Sonu Tutar: 521.027,32 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 52,00

Net Getiri: 21.085 TL

Vade sonu tutar: 521.085 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 54

Net Kazanç: 21.836,07 TL

Vade Sonu Tutar: 521.836,07 TL