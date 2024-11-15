Vale ücretleri değişti! Üst sınır belli oldu: Uymayana ceza yolda 

15 Kasım 2024 18:47 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 18:55

İstanbul'da vale hizmet ücretleri, 1 Ocak'tan itibaren düzenlenecek. Yeni düzenlemeye göre, vale ücretleri 200 ila 500 lira arasında değişiklik gösterecek. Belirlenen ücretler, bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurularak uygulanacak. İşte alışveriş merkezleri, otel ve hastanelerde değişecek olan vale ücretleri...

İstanbul​'daki pek çok bölgede yüksek meblağlara ulaşan vale ücretlerine sınır getiriliyor. İstanbul Valiliği​'nin talebi üzerine İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanan yeni tarifeler, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, düzenleme çerçevesinde İstanbul üç farklı bölgeye ayrıldı. AVM, hastane, otel, restoran ve eğlence mekanlarındaki vale hizmetleri için farklı ücret tarifeleri belirlendi. İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında yapılan oylamada, düzenleme oy birliği ile kabul edildi.

VALE ÜCRETLERİNE ÜST SINIR GELDİ!

Karara göre azami vale hizmeti ücreti otopark ücreti hariç tutulmak üzere AVM’lerde 200-300 TL, hastanelerde 150-200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 250-400 TL ve havalimanlarında ise 500 TL olarak belirlendi. Azami vale ücretleri, İstanbul’un tamamında 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Yeni kararla birlikte tarifeye uymayan işletmelere valilik tarafından ceza kesilecek.

İLÇELERE GÖRE VALE-OTOPARK ÜCRETLERİ...

İstanbul’da üç farklı bölgeye ayrılan ilçelerde farklı tarifeler yer alacak. Bu bölgelerde uygulanabilecek en yüksek fiyatlar şu şekilde belirlendi:

1. Bölge

Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar

AVM’ler için 300 TL,

Hastaneler için 200 TL,

Otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 400 TL

2. Bölge

Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Beylikdüzü, Pendik, Esenyurt, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bağcılar, Kartal, Bayrampaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Güngören, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Adalar, Beykoz ve Avcılar

AVM’ler için 250 TL,

Hastaneler için 150 TL,

Otel, restoran ve eğlence mekanlarında 300 TL

3. Bölge

Gaziosmanpaşa, Çekmeköy, Esenler, Silivri, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli

AVM’lerde 200 TL,

Hastanelerde 150 TL,

Oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde 250 TL