Vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar: Ünlü baklava zinciri de tağşiş listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını tehdit eden ürünleri bulup denetim sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor. Yeni taklit ve tağşiş listesinde köftede sakatat, zeytinyağında farklı yağ, ünlü baklava zincirinin ürünlerinde ise gıda boyası kullandığı ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığını tehdit eden ürünleri taklit ve tağşiş listesinde ifşa ediyor. Son denetimlerde Köfte, zeytinyağı, süt ürünleri ve pizzalarda sağlığı tehdit eden maddeler tespit edildi.

Onlarca üründe taklit ve tağşiş saptandı. Peynirde süt yerine nişasta tespit edilirken çay ve balda boya maddeleri olduğu tespit edildi. Bir markanın “koyun sütü içeriyor” denilerek satılan tereyağlarında yapılan laboratuvar incelemesinde koyun sütü bulunamadı.

Ayrıca Bakanlık denetimlerinde Hacıoğlu markasına ait fıstıklı special baklava ürününde gıda boyası tespit edildi.