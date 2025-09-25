Menü Kapat
Vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar: Ünlü baklava zinciri de tağşiş listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan gıda firmalarını ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın son denetiminde vatandaşın sağlığını tehdit eden baklavadan tereyağına, çaydan lahmacuna, baldan zeytinyağına kadar birçok ürün yer aldı. İşte o ürün ve markalar...

vatandaşın sağlığını tehdit eden ürünleri bulup denetim sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor. Yeni taklit ve tağşiş listesinde köftede sakatat, zeytinyağında farklı yağ, ünlü baklava zincirinin ürünlerinde ise gıda boyası kullandığı ifşa edildi.

Vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar: Ünlü baklava zinciri de tağşiş listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığını tehdit eden ürünleri taklit ve tağşiş listesinde ifşa ediyor. Son denetimlerde , , süt ürünleri ve pizzalarda sağlığı tehdit eden maddeler tespit edildi.

Vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar: Ünlü baklava zinciri de tağşiş listesinde

Onlarca üründe taklit ve tağşiş saptandı. Peynirde süt yerine nişasta tespit edilirken çay ve balda boya maddeleri olduğu tespit edildi. Bir markanın “koyun sütü içeriyor” denilerek satılan tereyağlarında yapılan laboratuvar incelemesinde koyun sütü bulunamadı.

Vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar: Ünlü baklava zinciri de tağşiş listesinde

Ayrıca Bakanlık denetimlerinde Hacıoğlu markasına ait fıstıklı special baklava ürününde gıda boyası tespit edildi.

Vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar: Ünlü baklava zinciri de tağşiş listesinde
