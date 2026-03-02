Menü Kapat
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Vergi beyannamesi dönemi başladı: Kira, ücret ve ticari kazanç sahipleri için son tarih

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı. Gelir vergisi beyannameleri için son tarih belli oldu.

02.03.2026
02.03.2026
saat ikonu 09:49

Gelir İdaresi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart Salı gününe kadar verebilecek. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2025 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek.

Vergi beyannamesi dönemi başladı: Kira, ücret ve ticari kazanç sahipleri için son tarih

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

Vergi beyannamesi dönemi başladı: Kira, ücret ve ticari kazanç sahipleri için son tarih

Geçen yılki gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin birinci taksitinin, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksitinin de 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Vergi beyannamesi dönemi başladı: Kira, ücret ve ticari kazanç sahipleri için son tarih

Ayrıca mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla rehberler, broşürler ve infografikler hazırlanarak kullanıma sunuldu.

