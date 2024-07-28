Vergi ödemediği iddia edilen büyük şirketlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

28 Temmuz 2024 12:19 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 12:37

Vergi kanununda 9 madde daha kabul edildi: KDV iadelerine ve deprem yardımlarına düzenleme

Vergi kanununda 9 madde daha kabul edildi: KDV iadelerine ve deprem yardımlarına düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi ödemediği iddia edilen şirketlerle ilgili açıklama geldi.Bakanlık: “2 bin 815 büyük mükellefin halihazırda toplam yüzde 27’si nezdinde vergi incelemelerine devam edilmektedir” açıklamasını yaptı.

BAKANLIK'TAN VERGİ DENETİM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyadan açıklamada bulundu. Vergi ödemeleri ile ilgili yapılan paylaşımlara cevap verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin 815 büyük vergi mükellefinin halihazırda toplam yüzde 27’si nezdinde vergi incelemelerine devam ettiğini ve gelecek dönemlerde de bu oranın arttırılacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Mükelleflerimizin beyanlarının doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla Vergi Denetim Kurulumuzun risk analiz sistemi üzerinden yaptığı tespitler neticesinde, 2815 büyük mükellefin halihazırda toplam %27’si nezdinde vergi incelemelerine devam edilmektedir.

Bu oranın müteakip dönemde daha da artırılması planlanmaktadır. Ayrıca yine sürekli zarar beyan eden mükelleflerden büyüklüğü ve sektörüne göre beyanı riskli değerlendirilen öncelikle 735 mükellef nezdinde vergi incelemeleri yürütülmektedir. Buna ek olarak vergi inceleme istatistikleri mükellef büyüklüklerine göre tespit edilerek Vergi Denetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bu doğrultuda az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını hedefleyen ve kayıt dışılıkla mücadelemize katkı sağlayan vergi paketimiz de dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

Vergide etkinlik ve adaletin güçlendirilmesini sağlayacak olan bu paket ile; vergi cezaları artırılacak, bazı istisna ve indirimler kaldırılacak ve kayıt dışı ekonomi ile daha güçlü bir şekilde mücadele edilecektir. Bu paket, son günlerde kamuoyunda dile getirilen eleştirilere de kritik bir düzenleme ile yanıt vermektedir.

Paketle birlikte, istisnalar nedeniyle ödenecek vergisi çıkmayan mükelleflere yurt içi asgari kurumlar vergisi getirilmektedir. Buna göre, kazançlarından istisna ve indirimler düşüldüğünde ödenecek vergisi çıkmayan mükellefler, bu indirimler düşülmeden önceki kurum kazançları üzerinden artık yüzde 10 oranında asgari vergi ödeyeceklerdir” ifadelerine yer verildi.

HABERLERE KONU MÜKELLEFLER AÇIKLAMA YAPABİLİRLER

Vergi kanunlarına uymayan mükellefler hakkında tüm yasal işlemler istisnasız uygulanmaktadır. Bu mücadelemize destek vermek amacıyla vergi cezalarının artırılmasına yönelik hükümler de yeni kabul edilen Kanun’da yer almaktadır.

Bu kapsamda, vergi mahremiyeti nedeni ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak mükellef bazında detaylı bilgi paylaşılması mümkün olmamakla birlikte, haberlere konu olan mükellefler arzu ederlerse kendileriyle ilgili açıklama yapabilirler. Vergide adalet, etkinlik ve kazanca göre vergileme, politikalarımızın ana unsurudur.”

VERGİ PAKETİ TBMM'DEN GEÇTİ

Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.