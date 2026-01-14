Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat... 20 bin lira borca milyonluk fatura! Bankalar vadeli mevduatı bile bloke ediyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları nedeniyle bankalar tarafından mükelleflerin hesaplarında bulunan tüm paraya bloke konulmasına tepki göstererek, vatandaşların mağdur edildiğini kaydetti. İddiaya göre bankalar çok yüksek meblağlardan bu yöntemle menfaat temin ediyorlar. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 14:38

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları nedeniyle bankalar tarafından mükelleflerin hesaplarında bulunan tüm paraya bloke konulmasına tepki göstererek, vatandaşların mağdur edildiğini kaydetti.

Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat... 20 bin lira borca milyonluk fatura! Bankalar vadeli mevduatı bile bloke ediyor

HESABIN TAMAMINA BLOKE KONULUYOR

Vergi ve SGK borcu için hesaptaki tüm paraya bloke konulması uygulamasına son verilmesi çağrısında bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, borç miktarıyla sınırlı olması gereken blokelerin bankaların bu yolla vatandaşın parasını kullanmasını engellediğini ve menfaat temin ettiğini söyledi. Şahin, "Vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu, Bakanlar Birliği ile bir anlaşma yapmaktadır. Bütçelerde alacakları olduğu zaman Bankalar Birliği’ne bir yazı yazarak, mükelleflerin bankalardaki hesaplarında alacak tutarı kadar para varsa bu tutara bloke konulmasını ve kendi hesaplarına aktarılmasını talep ediyor. Bankalar Birliği de bu bilgileri kendi üyesi olan bankalara iletmektedir. Örneğin bir mükellefin Sosyal Güvenlik Kurumu’na 30 bin TL borcu varsa, bankalarda bu tutar mevcut ise 30 bin TL’ye bloke konulup ilgili kurumun hesabına aktarılması yönünde yazı gönderilmektedir. Ancak uygulamada hiçbir banka, mükellefin hesabında para olmasına rağmen bu tutarı vergi dairesine ya da SGK’ya göndermemektedir. Sadece borç tutarına değil, hesabın tamamına bloke konulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat... 20 bin lira borca milyonluk fatura! Bankalar vadeli mevduatı bile bloke ediyor

'BANKALARIN SUİSTİMALİ SÖZ KONUSU'

Söz konusu uygulama nedeniyle gelen şikayetlerde meblağların çok yüksek olduğunu belirten Şahin, vadeli mevduat hesaplarına da bloke konulduğunu ifade ederek, "Bize gelen şikâyetlerden çok yüksek tutarlarda blokeler konulduğunu öğreniyoruz. Burada bankaların suistimali söz konusu. 20 bin TL borç için 7 milyon TL’lik bir hesaba, 30 bin TL borç için 20 milyon TL’lik bir hesaba bloke konulduğunu öğrendik. Hesabın tamamına bloke konulduğunda mükellef parasını kullanamamakta ve ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır. Bankalar, borç tutarını kesip, kalan kısmı mükellefin kullanımına sunmamaktadır. Hesabın tamamına bloke koyarak buradan menfaat temin etmektedirler. Vatandaş durumu fark ettikten sonra konunun peşine düşmekte, borcunu kendisi gidip ödemekte ve Bankalar Birliği’ne yazı göndermek zorunda kalmaktadır. Hatta vadeli mevduat hesapları dahi bozdurularak bloke altına alınıyor.

Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat... 20 bin lira borca milyonluk fatura! Bankalar vadeli mevduatı bile bloke ediyor

Oysa burada çok basit bir çözüm bulunmaktadır. Bankalar Birliği’nin tüm bankaları bu konuda bir an önce uyarması ve yalnızca borç tutarı kadar meblağın bloke edilerek, ilgili kurumun hesabına aktarılmasının sağlanması gerekmektedir. Böylece ne vatandaş mağdur olur ne de vergi dairesi ya da SGK alacağını beklemek zorunda kalır. Bu mağduriyetin sona ermesi için yetkililerden gerekli uyarıların yapılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fiyatı iki katına çıktı! Duyan bankaya koştu... Altın çağını yaşıyor
Emekli promosyonu rakamları çıldırdı: Ocak 2026 için en yüksek banka promosyonu belli oldu!
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.