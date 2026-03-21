Vergide e-izah dönemi: Bakanlık denetimleri sıkılaştırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için denetimleri sıkılaştırıyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Vergi Denetim Kurulunun faaliyet raporunda kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında; denetim gücünün daha verimli kullanılması, vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması, idari makamların gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi amacıyla ihbar ve şikâyetlerin hızlı ve titizlikle değerlendirileceği belirtildi.
Bunun yanı sıra, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak için izaha davet müessesesi ve yeni oluşturulacak “e-İzah” projesi ile denetim kapasitesi etkin bir şekilde kullanılacak.
E-İzah ile mükelleflerin elektronik ortamda izaha daveti ve izahta bulunabilmesi sağlanacak. Olağan vergi incelemeleri ile konusu suç teşkil eden fiillere yönelik vergi incelemeleri de birbirinden ayrılacak.