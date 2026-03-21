Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için denetimleri sıkılaştırıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Vergide e-izah dönemi: Bakanlık denetimleri sıkılaştırıyor Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında denetimleri sıkılaştırırken, ihbar ve şikayetleri titizlikle değerlendirecek ve "e-İzah" projesini hayata geçirecek. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için denetimler yoğunlaştırılacak. İhbar ve şikayetler, denetim gücünü verimli kullanmak amacıyla hızlıca değerlendirilecek. Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak için "e-İzah" projesi başlatılacak. Suç teşkil eden fiillere yönelik vergi incelemeleri, olağan incelemelerden ayrılacak.

İHBAR VE ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Vergi Denetim Kurulunun faaliyet raporunda kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında; denetim gücünün daha verimli kullanılması, vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması, idari makamların gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi amacıyla ihbar ve şikâyetlerin hızlı ve titizlikle değerlendirileceği belirtildi.

E-İZAH DÖNEMİ GELİYOR

Bunun yanı sıra, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak için izaha davet müessesesi ve yeni oluşturulacak “e-İzah” projesi ile denetim kapasitesi etkin bir şekilde kullanılacak.

SUÇLULARIN DOSYASI AYRILACAK

E-İzah ile mükelleflerin elektronik ortamda izaha daveti ve izahta bulunabilmesi sağlanacak. Olağan vergi incelemeleri ile konusu suç teşkil eden fiillere yönelik vergi incelemeleri de birbirinden ayrılacak.