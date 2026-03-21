Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Vergide e-izah dönemi: Bakanlık denetimleri sıkılaştırıyor

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni bir adım atılıyor. Hükümet, vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması için bazı yeni uygulamaları hayata geçirecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 06:50
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 06:54

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için denetimleri sıkılaştırıyor.

HABERİN ÖZETİ

Vergide e-izah dönemi: Bakanlık denetimleri sıkılaştırıyor

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında denetimleri sıkılaştırırken, ihbar ve şikayetleri titizlikle değerlendirecek ve "e-İzah" projesini hayata geçirecek.
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için denetimler yoğunlaştırılacak.
İhbar ve şikayetler, denetim gücünü verimli kullanmak amacıyla hızlıca değerlendirilecek.
Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak için "e-İzah" projesi başlatılacak.
Suç teşkil eden fiillere yönelik vergi incelemeleri, olağan incelemelerden ayrılacak.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

İHBAR VE ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Vergi Denetim Kurulunun faaliyet raporunda ile mücadele kapsamında; denetim gücünün daha verimli kullanılması, vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması, idari makamların gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi amacıyla ihbar ve şikâyetlerin hızlı ve titizlikle değerlendirileceği belirtildi.

Vergide e-izah dönemi: Bakanlık denetimleri sıkılaştırıyor

E-İZAH DÖNEMİ GELİYOR

Bunun yanı sıra, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak için izaha davet müessesesi ve yeni oluşturulacak “e-İzah” projesi ile denetim kapasitesi etkin bir şekilde kullanılacak.

Vergide e-izah dönemi: Bakanlık denetimleri sıkılaştırıyor

SUÇLULARIN DOSYASI AYRILACAK

E-İzah ile mükelleflerin elektronik ortamda izaha daveti ve izahta bulunabilmesi sağlanacak. Olağan vergi incelemeleri ile konusu suç teşkil eden fiillere yönelik vergi incelemeleri de birbirinden ayrılacak.

ETİKETLER
#kayıt dışı ekonomi
#Vergi Denetimi
#İhbar Ve Şikayet
#E-izah
#Vergi Uyumu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.