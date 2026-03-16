SON DAKİKA!
Kira ve ücret geliri olanlar dikkat: GİB'den getirilen zorunluluk için açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi indirim ve istisnaları için getirilen tasdik zorunluluğuna ilişkin merak edilen noktaları açıkladı. Ücret, kira ve benzeri gelir elde eden ancak defter tutma yükümlülüğü bulunmayan mükelleflerin tasdik raporu alma zorunluluğu olmadığı belirtildi. Eğitim ve sağlık harcamaları gibi bazı indirimlerin de bu kapsamda yer almadığı vurgulandı.

GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 19:54
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 20:07

(GİB), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile getirilen tasdik zorunluluğunun ücret, kira, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde eden ve defter tutma yükümlülüğü bulunmayan gelir vergisi mükellefleri için bulunmadığını bildirdi.

GİB'in internet sitesinde söz konusu tebliğle vergi indirim ve istisnaları için getirilen tasdik zorunluluğuna ilişkin açıklama yapıldı.

TASDİK ZORUNLULUĞU BULUNMAYANLAR BELİRTİLDİ

Açıklamada, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyannamelerinde yer alan bazı istisna, indirim ve uygulamalardan yararlanabilmelerinin, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz şartına bağlandığına işaret edilerek, tebliğle bu raporlara ilişkin usul ve esasların belirlendiği ifade edildi.

GİB'e intikal eden olaylardan, gelir vergisi mükelleflerinden ücret, kira, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde eden ve defter tutma yükümlülüğü bulunmayan kişiler için tasdik zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ile Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan eğitim ve sağlık harcamalarının Tebliğ kapsamında olup olmadığı hususlarında tereddütlerin yaşandığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tebliğ ile getirilen tasdik zorunluluğu, yalnızca ticari, zirai veya serbest meslek kazancı nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesini Beyanname Düzenleme Programı (BDP) kapsamında düzenleyen mükellefler bakımından söz konusu olmakta olup ücret, kira, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde eden ve defter tutma yükümlülüğü bulunmayan gelir vergisi mükellefleri için tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır. Tasdik zorunluluğu gelir vergisi beyannamesinde yer alan tüm istisna ve indirimleri kapsayan genel bir yükümlülük olmayıp, Tebliğin ilgili fıkrasında yer alan tabloda sayılan istisna, indirim ve uygulamalarla sınırlı olarak uygulanacaktır."

Öte yandan açıklamada, yıllık gelir vergisi beyannamesinde müstakil satırda yer alan, şahıs sigorta primleri ile eğitim ve sağlık harcamaları gibi indirimlerin, ilgili fıkrada yer alan tabloda sayılan indirimler arasında bulunmadığına dikkati çekilerek, bu indirimler bakımından yeminli mali müşavirlerce tasdik raporunun düzenlenmesi zorunluluğu bulunmadığı bildirildi.

