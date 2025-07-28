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 | Selahattin Demirel

Wall Street’te balon uyarısı: Patlarsa yatırımcı duman olur

Uzmanlara göre borsadaki yükseliş, 1999’daki internet balonunu andırıyor. Yatırımcılar ‘piyango bileti’ alır gibi hisse topluyor.

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Wall Street’te balon uyarısı: Patlarsa yatırımcı duman olur
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 19:07

Wall Street’te yaz başından beri süren yükseliş rüzgârı, S&P 500 Endeksi’ni rekor seviyelere taşıdı. Ancak bu coşkunun arkasındaki tablo, bazı yatırım uzmanlarını endişelendiriyor. Barclays ve Pimco gibi dev kurumlardan gelen uyarılar, piyasaların “balon bölgesine” girdiğini gösteriyor.

Financial Times’ın aktardığına göre, S&P 500’ün peş peşe tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla birlikte yatırımcıların iştahı da zirve yaptı. Üstelik ABD’li şirketler, devlet tahvilleri karşısında tarihin en ucuz borçlanma maliyetlerinden yararlanıyor. Bu durum, Trump’ın ticaret savaşı döneminde yaşanan sert düşüşün ardından borsaların dramatik şekilde toparlandığına işaret ediyor.

Wall Street’te balon uyarısı: Patlarsa yatırımcı duman olur

NVİDİA 4 TRİLYON DOLARI GÖRDÜ, MEME HİSSELER GERİ DÖNDÜ

Yüksek değerlemelere sahip hisseleri adeta şaha kalkmış durumda. Nvidia, halka açık ilk 4 trilyon dolarlık şirket unvanını aldı. Öte yandan, bireysel yatırımcılar arasında 2021’de patlayan “meme hisse” çılgınlığı yeniden canlandı. GoPro ve Krispy Kreme gibi şirketlerin hisselerine yoğun ilgi var.

Pimco’nun Baş Yatırım Sorumlusu Dan Ivascyn, “Borsada bir piyango bileti zihniyeti hâkim olmaya başladı. Bu yapı oldukça tehlikeli” diyerek uyarıda bulunuyor. Ona göre tablo, 1990’ların sonundaki internet balonuna fazlasıyla benziyor.

GÖSTERGELER KIRMIZIYA DÖNDÜ

Barclays’in hazırladığı “coşku göstergesi”, normal seviyesinin iki katına çıkarak geçmişteki balon dönemleri işaret eden seviyelere ulaştı. Bankanın türev stratejileri biriminden Stefano Pascale, “Piyasada açık bir aşırı coşku var” diyor.

Bloomberg verilerine göre S&P 500 hisseleri, yatırımcılar tarafından şirket satışlarının 3,3 katı değerden fiyatlanıyor. Bu da şimdiye kadarki en yüksek oran.

TİCARET SAVAŞI ENDİŞESİ GERİ PLANDA KALDI

Trump’ın Japonya ve Avrupa Birliği ile ithalat vergilerine dair yaptığı anlaşmalar, yatırımcılar tarafından iyimserlikle karşılandı. Vergiler hâlâ yüksek olsa da, tam teşekküllü bir ticaret savaşının dışında kalınması piyasaları rahatlatıyor.

Wall Street’te balon uyarısı: Patlarsa yatırımcı duman olur

Pictet Asset Management’tan Luca Paolini, “Yatırımcılar artık kötü haberleri bile iyi haber gibi algılıyor” yorumunu yapıyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÖNCÜLÜĞÜNDE RALLİ SÜRÜYOR

Meta ve Nvidia gibi dev teknoloji şirketleri, yılın başında yaşanan düşüşten sonra hızlı toparlandı. Nvidia hisseleri yüzde 100, Meta ise yüzde 50’den fazla değer kazandı. Ancak bu yükselişin sürdürülebilirliği sorgulanıyor.

Research Affiliates kurucusu Rob Arnott, S&P 500’de fiyat/kazanç, fiyat/nakit akışı, fiyat/defter değeri gibi oranların tamamının rekorlara yakın seyrettiğini belirtiyor. Arnott’a göre yatırımcılar birkaç büyük teknoloji hissesine fazla bel bağlamış durumda ve bu ciddi bir risk.

BORÇLANARAK HİSSE ALANLARIN SAYISI ARTIYOR

Deutsche Bank’ın yayımladığı raporda, hisse senedi alımlarını finanse etmek için yapılan borçlanmalarda 1999 ve 2007’den bu yana en yüksek artış gözlemlendiği belirtildi. Analistler, bu hareketin olası bir çöküşün habercisi olup olmadığını sorguluyor.

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ETİKETLER
#borsa
#piyasa
#nvıdıa
#Teknoloji
#Balon Fiyatlamanın Sönmesi
#S&p 500
#Meme Hisse
#Ekonomi
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