Yabancı ilgisi devam ediyor! 5 ayın en güçlü tahvil alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı haftalık menkul kıymet istatistikleri, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına olan ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre yabancı yatırımcılar, 16 Ocak haftasında Borsa İstanbul’da 196,9 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Aynı dönemde tahvil piyasasına yönelen yabancıların net tahvil alımı 1,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu rakam, tahvil tarafında 15 Ağustos 2025 haftasından bu yana görülen en yüksek haftalık alım oldu.

Bir önceki hafta ise yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 237,6 milyon dolar, tahvil piyasasında ise 864,8 milyon dolarlık net alım yapmıştı.