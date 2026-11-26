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İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Kasım haftasına ait Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerini yayımladı. Yurt dışında yerleşik kişilerin menkul kıymet işlemlerinde hisse senedi, DİBS ve ÖST kalemlerinde net satış yönünde hareket ettiği görüldü.
20 Kasım haftasında yurt dışında yerleşik kişilerin menkul kıymet kalemlerindeki satış tutarları şöyle gerçekleşti:
Söz konusu haftada yurt dışında yerleşik kişilerin menkul kıymet stokları da geriledi: