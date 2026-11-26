Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Kasım haftasına ait Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerini yayımladı. Yurt dışında yerleşik kişilerin menkul kıymet işlemlerinde hisse senedi, DİBS ve ÖST kalemlerinde net satış yönünde hareket ettiği görüldü.

20 Kasım haftasında yurt dışında yerleşik kişilerin menkul kıymet kalemlerindeki satış tutarları şöyle gerçekleşti:

Söz konusu haftada yurt dışında yerleşik kişilerin menkul kıymet stokları da geriledi:

Hisse Senedi Stoku: 33 milyar 898,8 milyon dolardan 31 milyar 735,3 milyon dolara düştü.

DİBS Stoku: 15 milyar 876,6 milyon dolardan 15 milyar 279,1 milyon dolara indi.