Anthropic CEO’su Dario Amodei, yapay zekanın yol açacağı toplu işsizlik sorununa karşı ilginç bir öneriyi savundu. Wall Street Journal'ın Dario Amodei ve kız kardeşi Daniela Amodei ile ilgili haberine göre, milyarder teknoloji yöneticisi bir dönem "sürükleyici video oyunlarının" işsiz kalanların yol açacağı huzursuzluğa karşı siyasi bir çözüm olabileceği görüşünü benimsedi.

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WSJ'nin aktardığına göre Amodei, 2020 yılında Anthropic'i kurmak üzere OpenAI'dan ayrılmadan önce meslektaşları, yapay zeka araştırmacıları ve şirket çalışanlarıyla yürüttüğü tartışmalarda video oyunu fikrini savunmuş. Amodei'nin günümüzde de aynı görüşü koruyup korumadığı bilinmiyor.

AMODEİ, EVRENSEL TEMEL GELİR ÖNERİSİNİ DE SAVUNUYOR

OpenAI’dan ayrılmasının ardından yaygın işsizliğe yönelik toplumsal bir çözüm olarak evrensel temel gelir (UBI) modelinin önde gelen savunucularından biri haline gelen Amodei, haziran ayında kaleme aldığı makalede olası finansman modellerini ele aldı.

Evrensel temel gelire yönelik eleştirilere karşın Amodei, makalesinde olası bir evrensel temel gelir programının "ilgili şirketlere uygulanacak vergiler veya sermaye kazancı vergisinin artırılması yoluyla finanse edilebileceğini" belirtti. Amodei, hızlı ekonomik büyümenin ortak refah için zemin hazırlayabileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Evrensel sermaye hesapları başka bir araç sunuyor. Genel olarak bakıldığında, hızlı ekonomik büyüme ortak refah için gerekli vergi tabanını oluşturmalıdır."