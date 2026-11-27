London Business School'dan (LBS) Marco Grotteria ile Cambridge Üniversitesi’nden Afonso Monteiro ve Constantine Yannelis tarafından yürütülen araştırmada, The Economist dergisinin 170 yıllık arşivi yapay zeka ile tarandı. Araştırma, Eylül 2026 itibarıyla yapay zeka bağlantılı hisselerin "balon olma olasılığının" yüzde 97’ye kadar yükseldiğini gösterdi.

795 BİN 964 MAKALE ANALİZ EDİLEREK "BALON ENDEKSİ" OLUŞTURULDU

Araştırmacılar, 1843 ile 2013 yılları arasındaki The Economist arşivini temel alarak oluşturdukları endeksi, 2014 ile Eylül 2026 dönemindeki makalelerle genişletti. Yapay zeka toplam 795 bin 964 makaleyi okudu ve piyasa odaklı yaklaşık 486 bin içerik mercek altına alındı.

Her bir makale; spekülatif anlatılar, düzenleyici uyarıları, spekülasyon işaretleri, değerleme endişeleri ve piyasa coşkusu başlıklarında puanlanarak aylık bir "balon endeksi" haline getirildi.

Finans basınının tarihsel olarak gerçekleşenden çok daha fazla çöküş öngördüğünü ortaya koyan çalışma, Paul Samuelson’ın Wall Street endekslerinin "son beş resesyonun dokuzunu tahmin ettiği" yönündeki sözünü hatırlattı. İncelenen 170 yıllık dönemde makaleler, bir balon bildirildikten sonraki altı ay içinde büyük bir piyasa çöküşü yaşanma olasılığını ortalama yüzde 20 olarak yansıttı.

ASIL BELİRLEYİCİ UNSUR UYARILARIN ŞİDDETİ

Çalışmanın çıkış noktasını anlatan Marco Grotteria, balonları önceden tespit etmenin son derece zor olduğunu vurguladı. Fiyatların temel göstergelerin haklı çıkarabileceğinin üzerine çıkmasıyla oluşan balonların tarihsel olarak yalnızca sonradan tespit edilebildiğini hatırlatan Grotteria, medya dilinin gerçek zamanlı bir gösterge sunabileceğini belirtti:

"The Economist çok sakin dönemlerde bile sürekli balonlardan bahsediyor, dolayısıyla tek başına uyarı düzeyi size pek bir şey söylemiyor. Ancak uyarıların yoğunluğu kendi tarihsel ortalamasının çok üzerine çıktığında bir balon olasılığı çok daha yüksek hale geliyor.

Endeksimiz yüzde 40 veya yüzde 50'nin üzerine her çıktığında önce bir balon, ardından çöküş yaşandı. Karşılaştırmaların yüzde 74'ünde endeks, balon yaşanan bir ayda normal bir aya göre daha yüksek seyrediyor. Öngörü gücü de buradan geliyor."

ENDEKS MART 2000'DEKİ DOT-COM ZİRVESİNİ YAKALADI

Eylül 2026 itibarıyla ulaşılan endeks seviyesi, tarihsel açıdan Mart 2000'deki dot-com balonunun zirvesine denk veya onun üzerinde bir noktada bulunuyor. Mart 2000'deki zirvenin ardından iki yıl içinde, 2002 yılında Nasdaq endeksi yüzde 77 değer kaybetmiş ve tahmini 5 trilyon dolarlık piyasa değeri silinmişti.

Araştırmacılar buna karşın yapay zekanın sonunun geldiği yönündeki yorumlara katılmıyor. Marco Grotteria, "Bir balonun varlığı yapay zeka teknolojisinin işe yaramaz olduğu anlamına gelmez. Teknoloji son derece verimli olabilir ancak yatırımcılar hâlâ bunun gerçek değerini öğrenme aşamasında" değerlendirmesinde bulundu.

Karar vericilerin riski önceden görerek önlem alabileceğini belirten Grotteria, sözlerini şöyle tamamladı: "Basın her zaman 'kurt geliyor' diye bağırır. Ama bazen kurt gerçekten gelir. Dolayısıyla asıl soru gazetecilerin uyarı yapıp yapmadığı değil, çünkü her zaman yapıyorlar. Asıl soru: her zamankinden daha yüksek sesle uyarıp uyarmadıkları. Şu anda daha yüksek sesle uyarıyorlar."