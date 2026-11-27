CANLI YAYINDA PS5'TEN DUMAN ÇIKTI

Twitch yayıncısı shivjam, GTA 6 oynadığı sırada yaşadığı sorunu gösteren bir video paylaştı. Görüntülerde oyunun tamamen donduğu, Jason ve Lucia karakterlerinde ise grafik işlemci (GPU) arızasını düşündüren görüntü bozulmalarının meydana geldiği görüldü. Konsolunun içini de gösteren yayıncı, cihazın temiz olduğunu ve yeterli hava akışı sağlandığını belirtti.

Bir diğer Twitch yayıncısı JoJoJosiah ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, GTA 6 oynarken canlı yayın sırasında PS5’inden duman çıkmaya başladığını açıkladı.