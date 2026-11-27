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Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6, 19 Kasım’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için piyasaya sürüldü. Ancak oyunun çıkışının üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden performans ve donanım sorunlarına ilişkin şikâyetler gündeme geldi. Oyunun aniden kapanmasından ekran donmalarına kadar pek çok sorun bildirilirken, bazı kullanıcılar konsollarının tamamen kullanılamaz hale geldiğini iddia etti.
Twitch yayıncısı shivjam, GTA 6 oynadığı sırada yaşadığı sorunu gösteren bir video paylaştı. Görüntülerde oyunun tamamen donduğu, Jason ve Lucia karakterlerinde ise grafik işlemci (GPU) arızasını düşündüren görüntü bozulmalarının meydana geldiği görüldü. Konsolunun içini de gösteren yayıncı, cihazın temiz olduğunu ve yeterli hava akışı sağlandığını belirtti.
Bir diğer Twitch yayıncısı JoJoJosiah ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, GTA 6 oynarken canlı yayın sırasında PS5’inden duman çıkmaya başladığını açıkladı.
PlayStation 5 kullanıcıları arasında oyunun aniden çökmesine yönelik şikâyetler de dikkat çekiyor. Çok sayıda oyuncu, GTA 6 sırasında CE-108255-1 hata koduyla karşılaştığını bildiriyor. Konsolun kapatılması ve temizlenmesinin bazı çökme sorunlarının giderilmesine yardımcı olabileceği belirtilirken, oyuncuların gözü Rockstar’ın yayımlayabileceği yeni bir güncellemeye çevrildi.
Yaşanan donanım arızalarının doğrudan GTA 6’dan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise henüz netlik kazanmış değil.
Rockstar, GTA 6’nın en iyi PlayStation 5 konsollarında deneyimlenebileceğini öne sürmüştü. Hatta bazı oyuncular sırf GTA 6 oynamak için yeni bir PS5 satın almıştı. Ancak oyunun geniş ve karmaşık açık dünyasının mevcut nesil konsolların donanım kapasitesini zorladığı düşünülüyor.
Üstelik şikâyetler PlayStation 5 ile de sınırlı değil. PS5 kullanıcıları kadar yoğun olmasa da bazı Xbox sahipleri, oyunun aniden çöktüğünü ve uzun süre GTA 6 oynadıktan sonra konsollarını yeniden açmakta güçlük çektiklerini bildiriyor.