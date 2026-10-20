İstanbul'da riskli yapıların dönüşümünü teşvik etmek amacıyla 22 Şubat 2024 tarihinde uygulamaya alınan Yarısı Bizden Desteği için kritik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kampanyanın süresi 31 Aralık 2027 tarihine kadar resmi olarak uzatıldı.

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HABERİN ÖZETİ 'Yarısı Bizden' desteğinde süre uzatıldı: Resmi Gazete'de yayımlandı İstanbul'da riskli yapıların dönüşümünü teşvik eden 'Yarısı Bizden Desteği' kampanyasının süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kampanya süresi resmi olarak uzatıldı. Bakan Murat Kurum, İstanbul'u afetlere karşı dirençli hale getirmenin önemini vurguladı ve 'kaybedecek vaktimiz yok' çağrısı yaptı. Bina bazlı dönüşüm projelerinde konut başına 1 milyon 875 bin TL finansman desteği (875.000 TL hibe, 875.000 TL kredi, 125.000 TL taşınma desteği) sağlanıyor. İlk dükkan/iş yeri için 437.500 TL hibe, 437.500 TL kredi ve 125.000 TL taşınma desteği veriliyor. Alan bazlı dönüşüm projelerinde TOKİ veya Emlak Konut inşaat sürecini üstleniyor ve hak sahibi başına 875 bin TL hibe ile 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.

BAKAN KURUM'DAN İSTANBULLULARA ÇAĞRI: "KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un afetlere karşı dirençli hale getirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok. Tüm afetlere karşı dirençli bir şehir için dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Yarısı Bizden kampanyamız bunun için çok iyi bir fırsat. Süreyi uzatma kararımız Resmi Gazete’de yayımlandı, yeni son tarih: 31 Aralık 2027. Ertelemeyin. Uzlaşın. Binanızı riskli yapı olarak tespit ettirin, gelin dönüşüm sürecinizi başlatalım. İstanbul’u birlikte güvenli hale getirelim."

BİNA BAZLI DÖNÜŞÜMDE 1 MİLYON 875 BİN TL FİNANSMAN

Bina bazlı dönüşüm projeleri kapsamında Bakanlık, riskli yapısını yenilemek isteyen vatandaşlara konut başına 1 milyon 875 bin lira tutarında finansman desteği sağlamaya devam ediyor.

Konut Destek Detayları:

Hibe Desteği: 875.000 TL

Kredi Desteği: 875.000 TL

Taşınma Desteği: 125.000 TL

Vatandaşlar, sağlanan bu finansman modeliyle kendi seçtikleri yüklenici müteahhit firmalarla anlaşarak evlerini yeniden inşa ettirebiliyor.

İŞ YERLERİ VE DÜKKANLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEKLER

Kampanya kapsamında hak sahiplerinin dükkan ve iş yerleri için de hibe ve kredi imkanı sunuluyor:

İlk Dükkan / İş Yeri: 437.500 TL hibe, 437.500 TL kredi ve 125.000 TL taşınma desteği veriliyor.

Diğer Dükkanlar: Hak sahibinin bünyesindeki her bir ek dükkan için 875.000 TL kredi imkanı tanınıyor.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜMDE TOKİ VE EMLAK KONUT DEVREDE

Site benzeri büyük ölçekli ve alan bazlı dönüşüm projelerinde inşaat sürecini TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor.

Bu modelde: