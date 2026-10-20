'Yarısı Bizden' desteğinde süre uzatıldı: Resmi Gazete'de yayımlandı

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İstanbul
İstanbul'da riskli yapıların dönüşümünü teşvik etmek amacıyla 22 Şubat 2024 tarihinde uygulamaya alınan Yarısı Bizden Desteği için kritik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kampanyanın süresi 31 Aralık 2027 tarihine kadar resmi olarak uzatıldı.
Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un afetlere karşı dirençli hale getirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Bakan Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok. Tüm afetlere karşı dirençli bir şehir için dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Yarısı Bizden kampanyamız bunun için çok iyi bir fırsat. Süreyi uzatma kararımız Resmi Gazete’de yayımlandı, yeni son tarih: 31 Aralık 2027. Ertelemeyin. Uzlaşın. Binanızı riskli yapı olarak tespit ettirin, gelin dönüşüm sürecinizi başlatalım. İstanbul’u birlikte güvenli hale getirelim."
Bina bazlı dönüşüm projeleri kapsamında Bakanlık, riskli yapısını yenilemek isteyen vatandaşlara konut başına 1 milyon 875 bin lira tutarında finansman desteği sağlamaya devam ediyor.
Konut Destek Detayları:
Vatandaşlar, sağlanan bu finansman modeliyle kendi seçtikleri yüklenici müteahhit firmalarla anlaşarak evlerini yeniden inşa ettirebiliyor.
Kampanya kapsamında hak sahiplerinin dükkan ve iş yerleri için de hibe ve kredi imkanı sunuluyor:
Site benzeri büyük ölçekli ve alan bazlı dönüşüm projelerinde inşaat sürecini TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor.
Bu modelde: