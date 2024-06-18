Yaşlara göre Borsa İstanbul yatırımcısının profili belli oldu! En çok yatırımcı o yaş grubunda

18 Haziran 2024 16:09 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 16:08

Yaşlara göre Borsa İstanbul yatırımcısının profili analiz edildi.

Borsa İstanbul'da bulunan yerli yatırımcıların sayısı Aralık 2023'e göre yüzde 9 artışla 8 milyon 296 bin 305 kişi oldu.

Yabancı yatırımcı sayısı ise 31 bin 945'e yükseldi.

BORSADA EN BÜYÜK PORTFÖY 30-30 YAŞ GRUBUNDA

Ekonomist'te yer alan habere göre, 1 milyon 186 bin 756 kişi ile 30-34 yaş aralığındaki yatırımcılar portföyün çoğunluğunu oluşturdu.

İlk 5 ayda yatırımcı sayısındaki en büyük değişim yüzde 26 yükselişle 0-14 yaş aralığında yaşandı.

Mayıs ayı itibarıyla 0-14 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı yüzde 26 artışla 96 bin 629 kişi oldu.

45 ila 49 yaşları arasındaki yatırımcılar 293 milyar 227 milyon lirayla en büyük portföy değerine sahip grup oldu.

3 milyar 241 milyon lira ile en düşük portföy değeri de 15-19 yaş grubunda gerçekleşti.

1 MİLYON LİRA VE ÜZERİ PORTFÖYE SAHİP YATIRIMCI SAYISI ARTTI

Borsa İstanbul'da 2024 yılının ilk 5 ayında 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip yerli yatırımcı sayısı yüzde 31 artış göstererek 240 bin 31 oldu.

Yerli yatırımcıların portföy değeri de mayıs ayı sonunda yüzde 41 yükselerek 3 trilyon 71 milyar 13 milyon liraya yükseldi.

EN ÇOK BANKACILIK ENDEKSİ KAZANDIRDI

Yerli yatırımcılar, 2024 yılının ilk 5 ayında en çok bankacılık sektöründen kazanç elde etti. Bu alandaki portföy büyüklüğü yüzde 61 yükselişle 612 milyar 512 milyon lira oldu.

Bunu, yüzde 48 artışla mali endeks ve yüzde 44 yükselişle kurumsal yönetim endeksi takip etti.