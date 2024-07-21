Yatırım fonları yine yüz güldürdü! Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren finansal araçları belli oldu

21 Temmuz 2024 09:23 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 09:36

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı, sorusu cevap buldu. Finansal yatırım araçlarının haftalık performansları açıklandı. Kar getirecek yatırım araçları dolar, euro, borsa ve altın arasında karşılaştırma yapmak isteyen tasarruf sahibi ise bu detayları takip ediyor. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri...

BU HAFTA EN ÇOK FONLAR KAZANDIRDI

Geçen hafta BIST 100 endeksi, en düşük 11.045,57 ve en yüksek 11.252,11 puanı gördü.

Borsa İstanbul önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,83 değer kazanarak 11.156,20 puandan haftayı bitirdi.

İşlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,83 değerlendi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,99 ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 1,03 değerlendi.

Yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,39 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

ALTIN DEĞER KAYBETTİ

Altının gram fiyatı yüzde 0,27 değer kaybetti.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,27 azalışla 2 bin 552 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,12 düşüşle 16 bin 720 liraya düştü. Çeyrek altının satış fiyatı ise 4 bin 190 liraya geriledi.

EURO/TL VE DOLAR/TL'NİN DEĞERİ AZALDI

Euro/TL VE Dolar/TL yüzde 0,05 değer kaybetti.

Bu hafta ABD Doları yüzde 0,05 değer kaybederek 33,058, Euro da yüzde 0,05 azalışla 36,023 liraya düştü.