Yatırımcı altın fiyatının 2024 performansından memnun! Kuyumcular ise isyanda

29 Aralık 2024 13:02 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 16:19

Son 10 yıldır en iyi yıllık performans gösteren olma yolunda emin adımlarla ilerleyen altın fiyatı yatırımcını 2024 yılında da sevindirdi. Altın 2024'te 40 kez rekor kırdı. 2024'ün en çok kazandıranı altının yeni yıl performansı ise merak ediliyor. Ancak altın geride bıraktığımız yılda yatırımcıyı güldürürken kuyumcuları ise üzdü"

Altın yatırımcısı 2024 yılında da kazandı. Altın, yatırımcısını sevindirirken üreticiler, pazarlamacıları özellikle perakende işi yapanları pek mutlu etmedi. Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, "2024 yılı için çok güzel hazırlıklarımız olmuştu ama beklediğimiz rakamlar ve oluşumlar olmadı" açıklamasında bulundu.

ALTIN YATIRIMCISI 2024'Ü MUTLU BİTİRDİ

Altın, bu yıl emtialar arasında en iyi performans gösteren yatırım aracı oldu. Altın fiyatları yıllık bazda 40 kez rekor kırarken, yılın üçüncü çeyreğinde toplam altın talebi ilk kez 100 milyar doları aştı.

Yatırımcısı için olumlu tarafta seyreden altın için Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, bekledikleri rakamlar ve oluşumların olmadığını belirtti.

Açıklaması şöyle;

"Altında yüzde 60 derecesine kadar bir karlılık oranı söz konusu. Yatırımcıyı güldürdü sevindirdi ancak biz üreticileri ve pazarlamacıları özellikle perakende işi yapanları pek mutlu etti diyemeyiz.

Yeni ürünler yeni modeller için çalışıyoruz. Trabzon olarak hasır bilezikte dünya markasıyız. Hasır bilezikte ince ürünler dediğimiz daha ince hasırların satıldığını siparişlerin yoğun olduğunu Mayıs ayında başlayıp Eylül ayını kapsayan süre zarfında hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Diğer aylarda hareketlilik olmadığını görmekteyiz.

KUYUMCULAR ALTIN KONUSUNDA DERTLİ

Kuyumcular olarak çok büyük sorunlarımız var, özellikle taleplerimiz var. Haberlerde konuşulmuştu denetimlerin sıklaştırılması diye. Bunlardan muzdarip değiliz ama basına yansıyan taraflarından muzdaribiz. Sanki 'kuyumcular vergi vermiyor' diye. Trabzon olsun Türkiye'deki bütün kuyumcuların vergi verdiğini devletine her zaman yakın olduğunu ve hizmet ettiğini bundan da hiç gocunmadığını. Ancak bizlerin de bir beklentisi var.

Özellikle 2023 yılında altın muhasebesi diye bizim hesap şeklimiz vardı. Bunun tekrar geri alınması için çokça mücadelemizi verdik sözlerini aldık ama bir arpa boyu ilerleyemedik. Altın muhasebesine dönüş olduğunda biz kuyumcuların hem işleri yürüyecek hem hızlı hareket olacak ve vergi konusunda da her hangi bir sorun yaşanmayacağını söyleyebilirim.

ENFLASYON MUHASEBESİNE KUYUMCULUĞA UYGUN DEĞİL

Enflasyon muhasebesine kuyumculuk mesleği asla ve asla uygun değil. On kilo altını olan, sermayesi olan yıl sonunda eğer bunu 11 kilo yapmışsa bir kilonun vergisini vermekte hiç imtina edilmez. Ama yılın sonunda 10 kilo altının beyanını 'altın iki liraydı üç lira oldu bu aradaki kazancı 10 milyon gibi gözüküyor ve bunun yüzde 20'sini vergi vereceksin' diye bir kanun var. Bu da çok doğru bir şey değildir, kazanmadığından parasını vermek haliyle bazı olaylara sevk ediliyor.

Vatandaş bankaya TC kimliğini vermeye imtina ederken biz esnaflar olarak kimlik bilgilerini istiyoruz, dolayısıyla kişi tedirgin oluyor. Evet doğru bir işlemdir belki ama bugün yaptığımız çalışmalarda Amerika'da özellikle MASAK'la alakalı çalışılan işlemde TL bazına vurduğumuz zaman 185 bin TL, yaklaşık 60 gram altın karşılığı yapıyor. Bunun daha yukarıya doğru çıkması lazım 500-600, 1 milyon gibi"