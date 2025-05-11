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 | Bengü Sarıkuş

Yatırımcısı 2 yıldır hiç kaybetmedi! İşte en kazançlı yatırım aracı

Güncel altın fiyatları her gün takip edilirken, geçtiğimiz ay en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu. Açıklanan verilere göre son iki yılda hiç para kaybettirmeyen tek yatırım aracı altın oldu.

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Yatırımcısı 2 yıldır hiç kaybetmedi! İşte en kazançlı yatırım aracı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 12:03

Nisan ayında yatırım yapanlar için en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu. Altın, enflasyona göre bakıldığında yüzde 31’den fazla kazandırdı. Diğer yandan, devlet tahvilleri, dolar ve Borsa BIST 100 yatırımcısına zarar ettirdi. TÜİK verilerine göre, 2024 Nisan ayında Yİ-ÜFE'ye göre en yüksek reel getiriyi yüzde 31,17 ile külçe altın sağladı .Aynı dönemde mevduat faizi yüzde 16,26 ve Euro yüzde 0,90'da reel getiri sağlarken, DİBS yüzde -0,91, dolar yüzde -3,80 ve BIST 100 endeksi yüzde -20,29 ile yatırımcıya kaybettirdi.

Son 2 yılın performansında ise külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre her ay reel getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi 24 ayın 16’sında, Euro 12’sinde, dolar 10’unda pozitif getiri sunarken, mevduat faizi sadece 6 ayda, DİBS ise 3 ayda reel kazanç sağladı.

Yatırımcısı 2 yıldır hiç kaybetmedi! İşte en kazançlı yatırım aracı

Altın fiyatları, hem bireysel yatırımcıların ilgisi hem de merkez bankalarının altın alması nedeniyle yükseldi. Ayrıca ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği ve Trump’ın yeni vergileri de altına olan ilgiyi artırdı. Bu gelişmeler sonucunda, ons altın fiyatı 3.500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

SON İKİ YILIN EN ÇOK KAZANDIRAN ARACI KÜLÇE ALTIN EN AZ KAZANDIRAN ARACI İSE DİBS

Tüm bu küresel gelişmelerle birlikte TÜİK tarafından reel getirileri incelenen finansal yatırım araçları arasında da külçe altının diğer yatırım araçlarından ayrışması dikkati çekti.

Yatırımcısı 2 yıldır hiç kaybetmedi! İşte en kazançlı yatırım aracı

Buna göre, nisanda yıllık bazda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 31,17, mevduat faizi (brüt) yüzde 16,26 ve Euro yüzde 0,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,91, dolar yüzde 3,80 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yatırım araçlarının son 2 yıldaki performansı incelendiğinde ise külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda ardı ardına son 24 ayın tamamında reel getiri imkânı verdi. Külçe altın bu ayların tamamında yıllık bazda reel getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu.

Yatırımcısı 2 yıldır hiç kaybetmedi! İşte en kazançlı yatırım aracı

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda BİST 100 endeksi 24 ayın 16'sında yatırımcısını mutlu etti. Dolar 24 ayın 10'unda, Euro ise 12'sinde reel getiri sağladı.

Mevduat faizi son 24 ayın 6'sında, DİBS 3'ünde yatırımcılarına Yİ-ÜFE'nin üzerinde reel getiri oluşturan yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.

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