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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Yazlıkçılara kötü haber! Emekli olsanız bile o parayı ödeyeceksiniz

Emeklilerin, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisi muafiyeti bulunuyor. Ancak, çalışmaya devam eden emekliler ve yazlık konutu olanlar bu muafiyetten yararlanamıyor. Muafiyet için konutta bizzat oturma şartı bulunmazken, miras kalan başka bir evde hissesi olan emeklilere vergi avantajı sağlanmıyor. İşte emekliye vergi muafiyeti hakkında en merak edilen konu başlıkları.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 11:11

Yazlık evi olan emekliler dikkat. Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için yazlığınızda sürekli oturduğunuzu ispatlamanız gerekiyor. 2024’te emekli olanlar ise bu yıldan itibaren vergi muafiyetine hak kazanacak. Son beş yılda muafiyetten yararlanmayan emekliler, başvuru yaparak geçmiş dönemde ödedikleri vergiyi geri alabilirler.

TEK EV İÇİN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

Emekliler için brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlarda emlak vergisi muafiyeti uygulanıyor. Ancak bu muafiyetten yararlanabilmek için çalışmamak ve ek gelir sahibi olmamak gerekiyor. Ayrıca yazlık konutlar muafiyet kapsamında değil. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, merak edilenleri cevapladı.

KİMLER EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR?

Vergi muafiyeti için en önemli kriter, sahip olunan konutun brüt 200 metrekareyi aşmaması. Bu şartı sağlayan kişiler arasında;

  • Geliri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret olanlar,
  • Hiçbir geliri olmayan vatandaşlar,
  • Şehit yakınları ve gaziler,
  • Engelli bireyler bulunuyor.

Bu kişilerin tek bir konutu olması gerekiyor. Aynı zamanda, emeklilik dışında herhangi bir işte çalışmamaları ve 230 bin TL’yi aşan faiz veya temettü gibi gelirleri olmaması da şartlar arasında.

YAZLIĞI OLAN EMEKLİLER DİKKAT

Emekli olup da tek konutu yazlık olan kişiler, muafiyetten faydalanamıyor. Ancak istisnai bir durum var: Eğer yazlık konutta yıl boyunca kesintisiz ikamet ediliyorsa ve bu durum elektrik, su ve doğalgaz faturalarıyla kanıtlanabiliyorsa vergi muafiyeti mümkün. Ancak bu şartı yerine getiremeyen emekliler emlak vergisi ödemeye devam edecek.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE VERGİ MUAFİYETİ YOK

Emekli olduktan sonra sigortalı bir işte çalışmaya devam edenler veya serbest meslek faaliyeti yürütenler bu vergi muafiyetinden yararlanamıyor. Vergiden muaf olmak için emeklilerin çalışmayı tamamen bırakmaları ve düzenli bir maaş veya gelir kaynağına sahip olmamaları gerekiyor.

2024’TE EMEKLİ OLANLAR VERGİ MUAFİYETİNE NE ZAMAN GİRECEK?

2024 yılı içinde emekli olan kişiler, bu yıldan itibaren muafiyetten yararlanmaya başlayacak. Ancak emeklilik dilekçesini Aralık 2024’te verenler için farklı bir durum söz konusu. Bu kişilerin emekli maaşları Ocak 2025’te bağlanacağı için vergi muafiyetine 2026’dan itibaren hak kazanacaklar.

SON 5 YILDA VERGİ ÖDEYENLER PARALARINI GERİ ALABİLİR

Eğer bir emekli, geçmişte vergi muafiyetinden haberdar olmadığı için emlak vergisi ödemeye devam ettiyse, son 5 yıllık parasını geri alabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hangi emekli vergiden muaf olur?
Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Dolayısıyla yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.

Sıkça Sorulan Sorular

Emekliler emlak vergisi ödememek için ne yapmalı?
Ölüm ve maluliyet, yetim, dul veya emekli aylığı olarak gelir elde eden kişiler ile gazi ve şehitlerden dul veya yetim kalanlar ve engelli kişiler, hazırlayacakları bir dilekçe ve gerekli diğer evraklar ile yazılı olarak başvuruda bulunabilmektedir.
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#Ekonomi
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