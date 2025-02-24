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 | Kübra Çelepi

Yeni asgari ücret komisyonu mu geliyor? 'Yapısı yetersiz' diyerek çağrıda bulundu

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin artık sadece düşük gelir gruplarını değil, büyük bir çalışan kitlesini etkileyen bir sorun haline geldiğini ve mevcut asgari ücret tespit komisyonunun yapısının yetersiz kaldığını söyledi. Arslan, 1970'li yılların mevzuatına göre hazırlanan komisyonun günümüz ihtiyaçlarına cevap veremediğini belirterek daha katılımcı, demokratik ve geniş kesimleri temsil eden yeni bir komisyon sistemine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 15:59

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Hukuki, Ekonomik ve Sosyal Boyutuyla Asgari Ücret" sempozyumunda, Türkiye’deki asgari ücret politikalarını masaya yatırdı. HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, mevcut Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yetersiz kaldığını belirterek yeni bir komisyon oluşturulması gerektiğini söyledi.

YENİ ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU MU GELİYOR?

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin artık sadece bir istisna ücreti olmaktan çıktığını ve toplumun büyük bir kesimini etkilediğini belirterek, tespit komisyonunun mevcut yapısının yetersiz kaldığını vurguladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1970'li yılların mevzuatına göre hazırlandığını belirterek yeni bir komisyon kurulması gerektiğine dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYEN YAPI DEĞİŞMELİ

Arslan, "1970’li yılların mevzuatına göre oluşturulmuş bir sistemle günümüz Türkiye’sinin sorunlarını çözmemiz mümkün değil. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında bu dar kapsamlı yapının Türkiye’yi temsil etmediği ortada. Daha katılımcı, demokratik ve geniş kesimleri temsil eden bir yapı oluşturulmalı. Şu anki asgari ücret tespit komisyonu yapısıyla süreç sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır.

ÇALIŞANLARIN YAŞAM STANDARTLARI GÖZ ÖNÜNE ALINMALI

2025 yılı için yapılacak görüşmelerde işçi temsilcilerinin bir kısmının yer almayacağını görüyoruz. Bu nedenle bugünden yeni bir model üzerinde düşünmek zorundayız. HAK-İŞ olarak bizim talebimiz, daha adil ve çalışanların yaşam standartlarını göz önünde bulunduran bir asgari ücret belirleme sürecinin oluşturulmasıdır. Bugünkü komisyon yapısı, ne Türkiye’nin gerçeklerine ne de emekçilerin ihtiyaçlarına uygun. Yeni bir model geliştirilmezse, milyonlarca çalışan için asgari ücret tartışmaları her yıl daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Asgari ücret belirleme komisyonunda kimler var?
Ankara. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.
ETİKETLER
#asgari ücret zammı
#asgari ücret tespit komisyonu
#Ekonomi
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