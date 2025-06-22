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 | Bengü Sarıkuş

Yeni nesil Türk kargo İHA: Zorlu görev için geri sayım

Türkiye’nin önde gelen İHA üreticilerinden Zyrone Dynamics, geçen yıl envantere giren ZD300 platformu üzerine inşa ettiği yeni nesil kargo İHA'sı ZD360'ı tanıttı. Gelişmiş yapay zeka destekli uçuş algoritmaları, artırılmış taşıma kapasitesi ve kompakt yapısıyla dikkat çeken ZD360, kamu ve özel sektörün lojistik ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor.

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Yeni nesil Türk kargo İHA: Zorlu görev için geri sayım
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 11:37

Türkiye’nin İHA üreticilerinden Zyrone Dynamics, geçen yıl envantere giren ve sahada başarıyla görev yapan 30 kilogram taşıma kapasitesine sahip ZD300 platformunun üzerine yeni nesil bir kargo İHA inşa etti.

ZD360 ismi verilen kargo İHA, gelişmiş yapay zeka destekli uçuş algoritmaları, artırılmış yük kapasitesi ve kompakt boyutlarıyla dikkati çekiyor. Sınıfının ötesinde değerlere ulaşan ZD360, hem kamu hem de özel sektör ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunuyor.

Yeni nesil Türk kargo İHA: Zorlu görev için geri sayım

YENİ NESİL ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni nesil kargo İHA, 60 kilograma kadar faydalı yükü 10 kilometre menzile taşıyıp yükünü boşalttıktan sonra şarj ihtiyacı olmadan geri dönebilme yeteneğine sahip bulunuyor. Ayrıca aynı yükle 30 dakikayı aşan görev süreleri sunarak sektördeki görev etkinliği çıtasını bir üst seviyeye taşıyor. Uçuş güvenliği, yapay zeka tabanlı yönlendirme sistemleri ve geliştirilmekte olan çevresel farkındalık sensör suiti sayesinde karıştırma (jamming) ortamlarında bile üstün performansla görev yeteneği kazandırılması hedefleniyor.

ZD360’ın tasarımı, ZD300 platformunun sahada bir yılı aşkın süredir kullanılmasıyla edinilen deneyimler doğrultusunda iyileştirildi. ZD300 bugüne kadar 10’u aşkın farklı faydalı yük ile entegre edilerek farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre başarıyla özelleştirildi. Bu deneyim, ZD360’ın çok daha hızlı ve etkili görev adaptasyonu kazanmasına doğrudan katkı sağladı.

Yeni nesil Türk kargo İHA: Zorlu görev için geri sayım

BİRÇOK FARKLI GÖREVDE YER ALABİLİR

Tasarımı itibarıyla aynı yük sınıfındaki en yakın rakibinden 4 kat daha küçük olan ZD360, zorlu arazilerde, dar iniş-kalkış alanlarında ve operasyonel mobilitenin kritik olduğu senaryolarda öne çıkıyor. Ayrıca ZD300’de olduğu gibi ZD360 da modüler ve kolay değiştirilebilir faydalı yük arayüzlerine sahip. Bu sayede medikal taşıma, askeri lojistik, özel hizmet sensörleri, kritik malzeme transferi gibi birçok farklı alanda görev yapabilecek şekilde kısa sürede yeniden yapılandırılabiliyor.

Yeni nesil Türk kargo İHA: Zorlu görev için geri sayım

2025'TE İLK TESLİMAT HEDEFLENİYOR

Zyrone Dynamics Kurucu Ortağı Murat Kanber, AA muhabirine, ZD360'ın, bir platform güncellemesinin ötesinde, ZD300 ile sahada elde edilen gerçek görev tecrübelerinin yüksek teknolojiyle harmanlandığı, çok daha akıllı ve güçlü bir sistem olduğunu söyledi. Hem sivil hem savunma sanayisine yönelik taşımacılık ihtiyaçlarında görev kabiliyeti, esneklik ve güvenlik açısından yeni bir standart getirdiklerini vurgulayan Kanber, şöyle konuştu:

"ZD serisi platformlarımızın sahadaki başarısı, zaman zaman farklı ülkelerde kopyalanma girişimlerine konu oldu. Ancak bu girişimlerin, özgün ürünlerimizin performansının çok gerisinde kaldığını açıkça gözlemliyoruz. Bu durum, hem mühendisliğimizin niteliğini teyit ediyor hem de uluslararası pazarda ZD360'a yönelik teknoloji transferi görüşmelerinin başlamasına zemin hazırlıyor. Yalnızca bir ürün değil, aynı zamanda ileri teknoloji çözümler sunabilen bir mühendislik ihracatı gerçekleştirmeyi önemsiyoruz.

ZD360 ile yalnızca teknolojik üstünlüğü değil, aynı zamanda yerli ve milli çözümlerle uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Yeni platformumuzun yurt içinde ve dışında çeşitli operasyonel testlerde görev almasını ve 2025 sonuna kadar ilk teslimatını gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."

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#Insansız Hava Aracı (iha)
#Yeni nesil kargo İHA
#Ekonomi
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