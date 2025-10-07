Yeni taksiler trafiğe hazırlanıyor: İBB ihalesinde 250 plakadan 63 tanesi satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin üçüncü etabı olarak 250 araç plakasını ihaleye çıkarmıştı. İhalede 63 araç plakası sahibini buldu.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihaleye, 65 istekli kapalı teklif sundu.

Evrak kontrolünün ardından 63 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi. İhalede 63 plaka, 4 milyon 700 bin ile 4 milyon 716 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olan yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğer taksilerden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, İstanbul'da uygulama bazlı taksi ihalesinin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini, ilk iki ihaledeki taksilerin şu anda trafikte olduğunu söyledi. Demir, ihalesi yapılan taksilerin şu an 6 uygulama üzerinden denetlenebildiğini ve hem şoför hem İstanbullular için güvenli olduğunu ifade etti.

İHALEDE NE OLMUŞTU?

İBB, 12 Haziran'da "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9'unun satışını gerçekleştirmiş, bunlardan 4'ünün satışı, sözleşmedeki hükümleri yerine getirmemesi üzerine iptal edilmişti. 2 Eylül'deki ihalede ise 24 plaka satışı gerçekleştirmişti. Bugünkü üçüncü ihalede 63 plaka satılmasıyla birlikte 2 bin 500 yeni taksi plakasından 92'si satılmış oldu.