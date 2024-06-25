Yeni vergi paketi belediyeleri de es geçmeyecek! Yüzde 40'tan yüzde 100'e çıkabilir

25 Haziran 2024 09:47 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:46

Yeni vergi reformu paketi; Orta Vadeli Program' da yer alan hedefler doğrultusunda vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergilemede güvenliğin artırılması için hayata geçmeye hazırlanıyor.

104 sayfadan oluşan ve tamamı sızdırılan paketle ilgili henüz resmi bir açıklama veya yasa teklifi bulunmuyor. Ancak yeni vergi paketi ile 226 milyar TL yeni vergi toplanması hedefleniyor.

Yeni vergi paketinde belediyeleri de ilgilendiren bir madde yer aldı.

Vergi paketinde belediye bütçesinden yapılan kesintinin yüzde 40'tan yüzde 100'e çıkartabilecek bir düzenleme olduğu iddia edildi.

VERGİ PAKETİNDE BELEDİYE BÜTÇESİNDEN KESİNTİ

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yeni vergi paketinde belediyelerin kamuya olan borçlarına karşılık kamu bütçesinden yapılacak kesintinin üst sınırı yüzde 40’tan yüzde 100’e kadar çıkabilecek bir madde olduğu iddia edildi.

Bu madde, belediyelerin bütçe gelirlerinden aldığı payın tamamının vergi ve SGK primi borçlarına karşılık kesilmesinin önünü açacak

Kesintinin üst sınırı yüzde 40’tan yüzde 100’e kadar çıkabilecek.

Madde yasalaşırsa belediyelerin kamuya olan borçlarına karşılık kamu bütçesinden kesinti uygulanacak.

Yüzde 40 sınırı, belediyelerin halka hizmeti aksatmamaları ve maaş ödemede sorun yaşamamaları için özellikle belirlenmişti.