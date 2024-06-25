Yeni vergi paketinde gelmesi beklenen yeni vergiler belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği maddeler sızdı

25 Haziran 2024 13:54 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:57

Yeni vergi paketi bugünlerde asıl gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi paketinin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

104 sayfadan oluşan ve tamamı sızdırılan paketle ilgili henüz resmi bir açıklama veya yasa teklifi yok.

Bir bölümü 2025 yılında yürürlüğe girecek vergi paketi ile 2024 bütçe dengesinin (açığının) eksi 2,7 trilyon olması hedefleniyor.

VERGİ PAKETİ İLE YENİ VERGİLER GELECEK

Bu hafta Meclis’e gelmeye hazırlanan vergi paketinde gelmesi beklenen yeni vergiler arasında mimar, avukat, doktor gibi mesleklere peşin vergi uygulaması da var.

Pakette ÖTV muafiyetli araç alımı hakkında düzenleme de olacak.Engelli vatandaşların yakınlarına sağlanan ÖTV’siz araç şartı kaldırılacak.

Ayrıca yem ve gübrede yüzde 1’lik KDV uygulaması kaldırılarak yemde yüzde 10, gübrede yüzde 20 vergi uygulanacak.

Bir şirkete bağlı olmadan kendi adına çalışan motokuryelerin kazançlarının gelir vergisi kapsamına alınacak.

Asgari kurumlar vergisi düzenlemesi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere Torba Kanunun Resmi Gazete'de yayım tarihinde yürürlüğe girecek. Maliye, asgari kurumlar vergisinden 2025 yılı için ilave 90 milyar TL ek gelir bekliyor.

Kripto varlıkların vergilendirilmesine ilişkin olarak alım-satımlardan on binde 3 gibi bir oranda işlem vergisi uygulanması veya alım-satımdan elde edilen gelirden gelir vergisi alınması çalışmaları yürütülüyor.

Madenler, limanlar ve OSB’lere uygulanan vergi istisnaları kaldırılması ve Yap-işlet-devret ve kamu-özel işbirliğinde kazançların yüzde 30’u vergilendirilme planlanıyor.

Ayrıca yurtdışı çıkış harcının 1500 TL’ye çıkartılması hedefleniyor.

Serbest meslek erbabı ile ticaret erbabının bir ayda 3, yılda da toplam 12 kezden az olmamak üzere yapılacak yoklamalarla günlük hasılatlarının tespit edilmesi ve tespit edilen hasılat arasında bir fark bulunması halinde mükellefin izaha davet edilmesi öngörülüyor.

YENİ VERGİLER NE ZAMAN UYGULANACAK?

Bu düzenlemelerin çoğunun 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VETO ETTİĞİ MADDELER

TBMM'ye sunulması beklenen yeni vergi paketinde bulunan çok sayıdaki maddenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edildiği iddia edildi.

Ekonomim'in haberine göre, kira gelirlerinden, para cezalarının artırılmasına, yem ve gübrelerdeki KDV istisnasının kaldırılmasına varana kadar birçok maddenin yer aldığı paketin üzerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklik yapılan ve Erdoğan'ın 'veto' ettiği maddelerden bazıları sızdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın;

Servet vergisi alınması,

Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören ve 3 yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlardan vergi alınması,

Yeme %10 gübreye %20 KDV,

emlak vergileri ve tapu harçlarının gayrimenkullerin emlak vergisine esas değeri değil bölgesel rayiç bedeli üzerinden tahsil edilmesi,

Kiraya %20 stopaj ve birden fazla eve vergi,

Kitapta vergi istisnasının kaldırılması,

Basit usul esnaf vergisi muafının kaldırılması,

İdari para cezalarına gecikme zammı,

BAĞ-KUR ve SSK prim gün sayısı eşitlenmesi maddelerini veto ettiği iddia edildi.

Engellilere ÖTV istisnası yerine nakit destek verilmesi maddesi üzerinde ise değişiklik yapıldığı aktarıldı.