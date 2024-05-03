Yıl sonu enflasyon hedefi tutacak mı? İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara grafiklerle anlattı

03 May 2024 12:12 - Güncelleme : 03 May 2024 12:16

Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre TÜFE'deki değişim nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 oldu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36 olarak açıklanmıştı. TCMB’nin hedefinin tutması için bundan sonraki süreçte enflasyonun nasıl gelmesi gerektiğini Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya hesabından tek tek grafiklerle anlattı.

TCMB 2024 YIL SONU HEDEFİ NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36 olarak güncellenmişti. Merkez’in tahmin aralıklarında üst bant ise yüzde 42 olarak belirlenmişti.

ENFLASYONDA YIL SONU HEDEFİ NASIL TUTACAK?

2024 yılı nisan ayı enflasyon verilerinin duyurulmasının hemen ardından akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından TCMB’nin yüzde 36’lık enflasyon hedefinin tutması için yılın kalanında gereken aylık enflasyon değerlerini grafikle paylaştı.

BUNDAN SONRA AYLIK ENFLASYON NE OLMALI?

Prof. Dr. Hakan Kara’nın yayınladığı ‘Yol sonu yüzde 36 hedefi ile uyumlu aylık enflasyon patikası’ tablosuna göre; enflasyonun Mayıs ayında yüzde 3’ün hayli altına inmesi ve her ay bir önceki aydan daha düşük çıkması gerekiyor. Ayrıca yüzde 36’lık hedefin tutması için Aralık enflasyonunun yüzde 1 ila yüzde 1,5 arasında gelmesi şart.

Hakan Kara, enflasyon verisine dair düşüncelerini paylaştı. Prof. Dr. Kara, "2023 başlarından bu yana resmi enflasyon ölçümünün epey düzeldiğini görüyorum. " ifadelerini kullandı.