Yılbaşından bu yana yüzde 40 kazanç! Altın fiyatları için 3 kritik seviye belli oldu: Gram altında 5 bin TL tahmini

20 Ağustos 2024 09:40 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:45

Dolar kuru tüm duvarları yıktı! Faiz kararı öncesi yeni rekor! İşte 20 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

Dolar kuru tüm duvarları yıktı! Faiz kararı öncesi yeni rekor! İşte 20 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

Yılın en kazandıran yatırımı altın, güvenli liman alımları ve ABD Merkez Bankası FED beklentileriyle rekor üzerine rekor kırdı. Ons altın 2 bin 500 dolara dayanırken gram altın fiyatları 2 bin 700 lira seviyesine çıktı. Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 kazandırdı. Uzmanlar ons altın fiyatlarındaki artışlara paralel olarak gram altın fiyatlarında yükselişlerin devam edeceğini ifade ediyorlar.

ALTIN FİYATLARI İÇİN GÜVENLİ LİMAN ALIMLARI DEVREDE

Analistler artan risklerin altında güvenli liman alımlarını desteklediğin ortaya koydu. Bununla beraber FED’in faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler kuvvetlendi. Çinli tüketicilerden gelen alımların artması ve Orta Doğu ve Ukrayna’daki çatışmalar altının ons fiyatını destekledi.

İKİ KRİTİK GELİŞME PEŞ PEŞE

ABD enflasyon ve perakende satış verilerine yönelik veriler geçtiğimiz hafta piyasaları şekillendirdi. Bu hafta ise tüm dünyada para politikaları takip edilecek. Çarşamba günü FED tutanakları açıklanacak. ABD’de ise Fed Başkanı Jerome Powell cuma günü Jackson Hole sempozyumunda konuşma yapacak

Uzmanlar Powell’in konuşmalarının piyasalara yön vereceğin ifade etti. Bugün ise TCMB Para Politikaları Kurulu faiz kararını açıklayacak.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uraz Çay altın için yaptığı açıklamada enflasyonla ayarlanmış fiyatta rekorun daha kırılmadığını ifade ederek takip edilmesi gereken seviyeleri verdi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 3 SEVİYE

Çay, geçtiğimiz hafta dolar/ons fiyatlamasında 2 bin 500 dolarla rekor kırdığını ifade ederek şunları söyledi: 12 aylık süreçler için kademeli bir şekilde bu yıl içinde arttırdığımız hedef fiyatlarımızda (2.200, 2.400 ve 2.650); Fed beklentileri, Merkez Bankası alımları ve jeopolitik riskler rol oynadı/ oynuyor.

Temel tarafta ons fiyatlaması adına dolar endeksi ve 10 yıllık ABD reel getirilerine ek olarak teknik tarafta enflasyona ayarlanmış spot altın grafiğinde tarihi seviyelere yaklaşıyoruz.

Bu sene spot piyasada dolar/ons rekorlar kırarken enflasyona ayarlanmış fiyatlamalarda Ağustos 2011 rekor kapanışının aşağısındayız. 2.535 dolar ons üzeri bir kapanış bu tarafta da yeni bir rekor getirecek.

Bu durum Temmuz ayında 12 aylık süre için paylaştığımız 2.650 dolar ons hedef fiyatımızın düşündüğümüzden daha kısa sürede gerçekleşmesine neden olabilir.

HER YÜKSELİŞ GRAM ALTINI YUKARI ÇEKECEK

Çay Kapalıçarşı’da altına olan talebin azaldığını yatırımcının mevduata yöneldiğinin altını çizerek “Yılın başından bu yana ons altın dolar bazında yüzde 20, gram altın ise Türk Lirası karşısında yüzde 38 değer kazandı” dedi.

“İsrail - Filistin savaşından bu yana yüzde 35 değer kazandı. Gram altın 2.750 TL ile rekor seviyelerde. Ons altın ya da dolar TL karşısındaki her yükseliş gram altını yukarı çekmeye yetecektir” ifadelerini kullanan Çay şunları kaydetti:

Kısa vadede 3 bin TL, orta ve uzun vadede 5 bin TL seviyeleri gram altında görülebilir. Ons altında ise 2.550 dolar seviyesi aşıldıktan sonra 2.750 dolar ve 3 bin dolar seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Kısa vadeli ise 2250-2300 dolar bandında dip arayışı içinde olması ihtimal dahilinde görünüyor. Yani kısa vadede düşüşler, orta ve uzun vadede yükselişler etkili olabilir.