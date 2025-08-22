Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yılın ikinci çeyreğinde istihdam endeksi arttı

TÜİK, istihdam endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ikinci çeyreğinde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 oranında arttı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yılın ikinci çeyreğinde istihdam endeksi arttı
KAYNAK:
TÜIK
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 10:22

, ve -hizmet sektörleri toplamında endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2,2 azaldı, inşaat sektöründe %6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,2 arttı.

Yılın ikinci çeyreğinde istihdam endeksi arttı

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK %0,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %3,7 azaldı, inşaat sektöründe %4,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,3 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK %44,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %44,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %38,3, inşaat sektöründe %47,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %47,8 arttı.

Yılın ikinci çeyreğinde istihdam endeksi arttı

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK %0,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,7 azaldı, inşaat sektöründe %2,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,9 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK %2,7 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,7 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %4,3, inşaat sektöründe %2,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,8 azaldı.

Yılın ikinci çeyreğinde istihdam endeksi arttı

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %10,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %10,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %9,9, inşaat sektöründe %12,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %11,3 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %44,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %44,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %44,6, inşaat sektöründe %42,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %45,2 arttı.

Yılın ikinci çeyreğinde istihdam endeksi arttı

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK %43,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %43,6, inşaat sektöründe %41,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %44,5 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %48,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %48,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %49,6, inşaat sektöründe %49,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %49,1 arttı.

Yılın ikinci çeyreğinde istihdam endeksi arttı

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %13,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %13,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %14,8, inşaat sektöründe %14,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %13,4 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %13,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %13,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %14,9, inşaat sektöründe %15,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %13,3 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %13,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %13,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %14,5, inşaat sektöründe %12,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %14,0 arttı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur ve memur emeklisi zammı için son tarih belli oldu!
Bakan Bayraktar duyurdu: Elektrikli araçlar için yeni hamle
ETİKETLER
#ticaret
#istihdam
#sanayi
#inşaat
#Ekonomi
#Ücret-maaş
#Saatlik Işgücü Maliyeti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.