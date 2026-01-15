Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yüksek Hızlı Tren biletine zam geldi! İşte yeni YHT bilet tarifesi

Yüksek Hızlı Tren seferlerinde bilet fiyatlarına zam geldi. Yüzde 19,23 oranındaki zamla birlikte Ankara–İstanbul hattı 930 TL’ye çıkarken, Eskişehir kalkışlı birçok hatta da bilet fiyatları değişti. İşte YHT'de yeni fiyatlar..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 12:44

Taşımacılık AŞ, Yüksek Hızlı Tren () ile ana hat ve bölgesel tren seferlerinde bilet fiyatlarını güncelledi. Yeni tarife kapsamında bilet ücretlerine ortalama yüzde 19,23 oranında artış yapıldı.

Yüksek Hızlı Tren biletine zam geldi! İşte yeni YHT bilet tarifesi

Zam sonrası Ankara-İstanbul YHT hattında bilet fiyatı 780 liradan 930 liraya yükseldi. –Sakarya hattında yolculuk ücreti 565 liraya çıkarken, Eskişehir-Ankara seferleri için bilet bedeli 480 lira olarak belirlendi.

Yüksek Hızlı Tren biletine zam geldi! İşte yeni YHT bilet tarifesi

Eskişehir-İstanbul hattında yeni fiyat 600 lira olurken, Eskişehir- arasında YHT ile seyahat etmek isteyenler 665 lira ödeyecek. Eskişehir-Sivas hattında ise bilet fiyatı 1.500 liraya kadar çıktı. Yapılan artışla birlikte YHT ve ana hat trenlerinde yolculuk maliyetleri yeni tarifeyle yeniden şekillenmiş oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıta çifte zam geliyor! Önce benzin, sonra motorin vuracak
Emekli maaşı ödemesini artıracak 8 altın formül! Şimdiden önlem alan kazanacak
ETİKETLER
#eskişehir
#konya
#tcdd
#fiyat artışı
#yht
#Ankara-İstanbul
#Tren Bileti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.