Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre Mart ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 35,40 arttı, aylık yüzde 3,94 arttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda arttı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 10:16

Türkiye İstatistik Kurumu (), Mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,73 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,40 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,23 artış gösterdi.

HABERİN ÖZETİ

Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda arttı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.
YD-ÜFE Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,94 arttı.
YD-ÜFE Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,40 arttı.
YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 35,10 artış gösterdi.
Enerji ana sanayi grubunda yıllık yüzde 88,91 artış gerçekleşti.
Enerji ana sanayi grubunda aylık yüzde 58,87 artış gerçekleşti.
Sermaye mallarında aylık yüzde 0,07 azalış yaşandı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 35,10 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,25 artış, imalatta yüzde 35,10 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,85 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 39,86 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39,45 artış, enerjide yüzde 88,91 artış, sermaye mallarında yüzde 27,93 artış olarak gerçekleşti.

BaşlıkYıllık Artış Oranı (%)
YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİ35,10
Sanayi (Genel)-
Madencilik ve taş ocakçılığı53,25
İmalat35,10
Ana Sanayi Grupları (Genel)-
Ara malları29,85
Dayanıklı tüketim malları39,86
Dayanıksız tüketim malları39,45
Enerji88,91
Sermaye malları27,93

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 3,98 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,97 artış, imalatta yüzde 3,98 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,90 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,99 artış, enerjide yüzde 58,87 artış, sermaye mallarında yüzde 0,07 azalış olarak gerçekleşti.

KategoriAylık Değişim (%)
YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİ3,98 Artış
Madencilik ve Taş Ocakçılığı1,97 Artış
İmalat3,98 Artış
Ana Sanayi Grupları
Ara Malları1,91 Artış
Dayanıklı Tüketim Malları0,90 Artış
Dayanıksız Tüketim Malları0,99 Artış
Enerji58,87 Artış
Sermaye Malları0,07 Azalış
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erken emekli olacaklar için kritik liste! İsa Karakaş'tan milyonlara uyarı
Piyasalarda 21 Nisan alarmı: Filiz Eryılmaz altın ve gümüş için yeni rotayı açıkladı
ETİKETLER
#enflasyon
#tüik
#yd-üfe
#yurt dışı üretici fiyat endeksi
#İmalat Ürünleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.