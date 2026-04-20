Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,73 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,40 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,23 artış gösterdi.

HABERİN ÖZETİ Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. YD-ÜFE Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,94 arttı. YD-ÜFE Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,40 arttı. YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 35,10 artış gösterdi. Enerji ana sanayi grubunda yıllık yüzde 88,91 artış gerçekleşti. Enerji ana sanayi grubunda aylık yüzde 58,87 artış gerçekleşti. Sermaye mallarında aylık yüzde 0,07 azalış yaşandı.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 35,10 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,25 artış, imalatta yüzde 35,10 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,85 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 39,86 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39,45 artış, enerjide yüzde 88,91 artış, sermaye mallarında yüzde 27,93 artış olarak gerçekleşti.

Başlık Yıllık Artış Oranı (%) YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİ 35,10 Sanayi (Genel) - Madencilik ve taş ocakçılığı 53,25 İmalat 35,10 Ana Sanayi Grupları (Genel) - Ara malları 29,85 Dayanıklı tüketim malları 39,86 Dayanıksız tüketim malları 39,45 Enerji 88,91 Sermaye malları 27,93

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 3,98 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,97 artış, imalatta yüzde 3,98 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,90 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,99 artış, enerjide yüzde 58,87 artış, sermaye mallarında yüzde 0,07 azalış olarak gerçekleşti.