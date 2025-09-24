Menü Kapat
24°
Ekonomi
Yurt dışı üretici fiyat endeksi yükseldi

Ağustos ayında, Temmuz ayına göre üretici fiyatları ortalama yüzde 1,32 yükseldi. Bu oranın yüksek olması, genellikle iç piyasada tüketici fiyatlarına (TÜFE) yansıyacak maliyet baskısı olduğunu gösteriyor.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi yükseldi
, yurt dışı raporunu açıkladı. 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,32 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,01 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,47 artış gösterdi.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi yükseldi

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %28,03 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %27,06 artış, imalatta %28,03 artış olarak gerçekleşti.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi yükseldi

Ana gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %24,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında %32,41 artış, dayanıksız tüketim mallarında %32,80 artış, enerjide %13,73 artış, sermaye mallarında %30,20 artış olarak gerçekleşti.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi yükseldi

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,34 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,44 artış, imalatta %1,34 artış olarak gerçekleşti.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi yükseldi

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,23 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,24 artış, enerjide %1,23 azalış, sermaye mallarında %1,05 artış olarak gerçekleşti.

