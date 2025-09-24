Yurt dışı üretici fiyat endeksi yükseldi

TÜİK, yurt dışı üretici fiyat endeksi raporunu açıkladı. YD-ÜFE 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,32 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,01 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,47 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %28,03 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %27,06 artış, imalatta %28,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %24,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında %32,41 artış, dayanıksız tüketim mallarında %32,80 artış, enerjide %13,73 artış, sermaye mallarında %30,20 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,34 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,44 artış, imalatta %1,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,23 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,24 artış, enerjide %1,23 azalış, sermaye mallarında %1,05 artış olarak gerçekleşti.