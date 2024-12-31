Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Basılı pul dönemi tarihe karışıyor: Yeni dönem yarın başlıyor

31 Aralık 2024 15:56 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:35

Yurt dışına çıkış harcı yarından itibaren 710 TL'ye yükseliyor. Yeni düzenleme ile harç ödemeleri artık dijital olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne aktarılacak, makbuz gösterme zorunluluğu ise kaldırılıyor.

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1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışına çıkış harcı ödemelerinde önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Daha önce kullanılan "pul" dönemi sona ererken, harç ödemeleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) aktarılacak. Bu yeni sistemle birlikte, vatandaşlardan ödeme makbuzlarını çıkış noktalarında gösterme zorunluluğu da kaldırılıyor.

YENİ UYGULAMA İLE KOLAYLIK SAĞLANIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan tebliğe göre, yurt dışı çıkış harcı​ 1 Ocak 2025’ten itibaren 710 TL olarak güncellendi. Artık harç ödemeleri, GİB’in internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamaları üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek. Bunun yanı sıra anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları, PTT şubeleri ile vergi dairelerinin vezneleri de ödeme kanalları arasında yer alıyor.

MAKBUZ ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKIYOR

Yeni sistemle birlikte, yapılan harç ödemeleri EGM’ye elektronik ortamda otomatik olarak iletilecek. Böylece vatandaşlar, havalimanları veya sınır kapılarında makbuz göstermek zorunda kalmayacak. Ödeme işlemlerinin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığı ise Dijital Vergi Dairesi üzerindeki "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden kontrol edilebilecek.

MAKBUZLU ÖDEME SEÇENEĞİ DEVAM EDİYOR

Harç ödemelerini defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ve gümrük saymanlıklarının veznelerinden yapmak isteyenler için makbuz seçeneği de sunuluyor. Ancak bu yöntemle yapılan ödemelerde, çıkış sırasında ödeme makbuzunun yetkili emniyet personeline ibraz edilmesi gerekiyor.

PULLU ÖDEME İÇİN SON TARİH 10 OCAK 2025

Yeni sistemle birlikte "pul" yöntemi tamamen kaldırılırken, 500 TL üzerinden yapılan mevcut harç ödemeleri 10 Ocak 2025’e kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra tüm ödemelerin yeni elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.