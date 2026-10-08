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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:05

Yurt dışına gitmek isteyenler dikkat! AJet’ten 19 dolara bilet kampanyası

AJet, ucuz bilet arayanlar için kış dönemine özel yurt dışı uçuşlarında 19 dolardan başlayan fiyatlarla 116 bin koltukluk indirimli bilet kampanyası başlattı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Yurt dışına gitmek isteyenler dikkat! AJet’ten 19 dolara bilet kampanyası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:05

’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi , yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kış dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı biletler, 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya ile 116 bin koltuk satışta olacak. 

Yurt dışına gitmek isteyenler dikkat! AJet’ten 19 dolara bilet kampanyası

SEÇİLİ ROTALARDA 9 EUROYA SEYAHAT FIRSATI

AJet, yurt dışı kampanyası ile misafirlerine ’den Rotterdam’a, ’dan Basel’e, Bişkek’ten Hurgada’ya uzanan geniş destinasyon ağında kış seyahatlerini planlama fırsatı sunuyor. Kampanya ile satışa sunulan biletler; 8 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 10 Ekim 2026 tarihinde saat 23:59’a kadar satın alınabilecek.

Yurt dışına gitmek isteyenler dikkat! AJet’ten 19 dolara bilet kampanyası

İndirimli biletler, 2 Kasım 2026 – 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (Türkiye varışlı: 11 Aralık – 27 Aralık 2026 tarihleri arası hariç; Türkiye çıkışlı: 29 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarken; Türkiye varışlı seçili hatlarda 9, 19 ve 29 euro artı vergilerle bilet alma fırsatı da sunulacak.

KAMPANYADA BAGAJ HAKKI DA İNDİRİMLİ

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet’in yurt dışı indirimli bilet kampanyası kapsamında satın alınan biletlerde kabin bagajı da 9 dolar olacak. Direkt uçuşlarda geçerli kampanya ile indirimli biletler yalnızca; ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

Yurt dışına gitmek isteyenler dikkat! AJet’ten 19 dolara bilet kampanyası

Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar: Amsterdam, Stockholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana, Zürih, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep.

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#Türkiye
#Berlin
#Viyana
#Ajet
#Rotterdam
#Ekonomi
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