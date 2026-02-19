Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yurt dışında kontrol edilen girişimler 2024’te 89 milyar 840 milyon dolar ciro elde etti

Türkiye'de yerleşik girişimler tarafından yurt dışında kontrol edilen girişimlerin elde ettiği ciro 2024 yılında 89 milyar 840 milyon dolar oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yurt dışında kontrol edilen girişimler 2024’te 89 milyar 840 milyon dolar ciro elde etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 11:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerine göre, Türkiye kontrolündeki yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı 2023 yılında 2 bin 567 ve 2024 yılında 2 bin 706 oldu. Bu girişimler 2023 yılında 84 milyar 630 milyon dolar, 2024 yılında ise 89 milyar 840 milyon dolar ciro elde etti.

Yurt dışında kontrol edilen girişimler 2024’te 89 milyar 840 milyon dolar ciro elde etti

YURT DIŞINDA KONTROL EDİLEN GİRİŞİMLERDE EN YÜKSEK CİRO SANAYİ FAALİYETİNDE OLUŞTU

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 2024 yılında faaliyete göre oluşan ciroda ilk sırada sanayi; sonra sırasıyla ticaret, hizmet ve inşaat faaliyetleri yer aldı. Yurt dışında sanayi faaliyeti gösteren girişimler toplam 35 milyar 9 milyon dolar ciro elde etti. Ciro toplamında ikinci sırada yer alan ticaret faaliyetinde 33 milyar 242 milyon dolar, üçüncü sıradaki hizmet faaliyetinde 12 milyar 217 milyon dolar ve son sıradaki inşaat faaliyetinde ise 9 milyar 372 milyon dolar ciro elde edildi.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 967'si hizmet, 943'ü ticaret, 506'sı sanayi ve 290'ı ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Yurt dışında kontrol edilen girişimler 2024’te 89 milyar 840 milyon dolar ciro elde etti

YURT DIŞINDA KONTROL EDİLEN GİRİŞİMLERİN EN ETKİN OLDUĞU COĞRAFYA AVRUPA OLDU

Avrupa (AB27+EFTA) ülkeleri 2024 yılında girişim sayısında yüzde 39,2; ciroda yüzde 37,1 pay ile birinci sırada yer aldı. Diğer Avrupa ülkeleri ise yüzde 19,3 pay ile girişim sayısında, yüzde 23,9 pay ile ciroda ikinci sırada yer aldı. Diğer Asya ülkeleri sırasıyla yüzde 13,3 ve yüzde 13,2 pay ile girişim sayısında ve ciroda üçüncü sırada yer aldı.

Yurt dışında kontrol edilen girişimler 2024’te 89 milyar 840 milyon dolar ciro elde etti

YURT DIŞINDA KONTROL EDİLEN GİRİŞİM SAYISININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE ALMANYA, EN YÜKSEK CİRONUN ELDE EDİLDİĞİ ÜLKE BİRLEŞİK KRALLIK OLDU

Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke 2024 yılında 254 girişim ile Almanya oldu. Almanya'da kontrol edilen girişimlerin 2024 yılında elde ettiği ciro 4 milyar 6 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Birleşik Krallık 2024 yılında 9 milyar 240 milyon dolar ile yurt dışı girişimlerden sağlanan cironun en yüksek olduğu ülke oldu. Birleşik Krallık'ta kontrol edilen girişimlerin sayısı 143 olarak tespit edildi.

Romanya, yurt dışında kontrol edilen girişim sayısı açısından 96, elde edilen ciro açısından da 6 milyar 856 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. Ciroda 6 milyar 513 milyon dolar ile üçüncü sırayı alan Rusya Federasyonu'nda kontrol edilen girişim sayısı 135 olarak gerçekleşti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tüketici güven endeksi açıklandı: 11 ayın zirvesi
TÜİK yeni rakamları açıkladı! Türkiye'de Ocak ayında kaç ev satıldı?
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.