Yurt dışından getirdi, denemek için dikti! Şimdi sipariş yağıyor

16 Eylül 2024 16:04 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 16:42

Kastamonu'da çiftçi Kenan Erkan Çevikoğlu daha önce arpa, buğday ve çilek gibi ürünleri arazisine ekip iyi verim aldığını belirtti. Çevikoğlu, memnun kalınca bu kez çok farklı bir meyveye yöneldi. Yurt dışından fidan getiren vatandaş 2-3 yıl içinde 80 ton hasat bekliyor.

Kastamonu​'da yurt dışından getirilen ve deneme amaçlı dikilen böğürtlen verimiyle yüzleri güldürdü. Eymür köyünde çiftçilik yapan Kenan Erkan Çevikoğlu, daha öncesinde arpa ve buğday ektiği arazisine, çilek ekimi yapmıştı. Çevikoğlu, verimden memnun kalınca bu kez böğürtlene yöneldi.

Tarım ve Orman Bakanlığının da teşvik ve sözleşmeli dikimiyle ilk etapta deneme amaçlı 6,5 dekarlık alana böğürtlen diken Çevikoğlu, 2 yıl gibi kısa sürede 15 ton böğürtlen hasat etti. Çevikoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı​'nın da özel izniyle yurtdışından böğürtlen fidanı getirtti.

Çevikoğlu 40 dekarlık alana fidanlarını dikmeye devam ediyor. Ankara’da ile bir firmayla anlaşma yapan Çevikoğlu 2-3 yıl içerisinde 80 ton hasat bekliyor.

YURT DIŞINDAN GETİRİLDİ

2 yıl içerisinde 80 ton ürün hasat etmeyi hedeflediklerini söyleyen Kenan Erkan Çevikoğlu, “Atalarımızdan kalan bu topraklarda daha önceden arpa ve buğday üretimi yapılmaktaydı. Pandemi döneminde boş vaktimiz çoktu, araştırdık. Katma değerli ürün olarak çilek ekiminde bulunduk. Daha sonra ahududu ve böğürtlen üretmek için kolları sıvadık. Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın özel izinleriyle, bakanlığın özel izinleriyle yurt dışından getirmiş olduğumuz fidanları şu anda toprakla buluşturuyoruz” dedi.

40 DEKAR ALANDA YETİŞECEK

İki sene önce böğürtlen dikimine başladıklarını anlatan Çevikoğlu, “Bu sene 15 ton civarında bir böğürtlen hasadımız oldu. 2 sene içerisinde bu sayıyı 80 tona ulaştırmayı planlıyoruz. Bu yurt dışından getirmiş olduğumuz fidanın özelliği hem haziran ayında hem de ekim ayında hasat etmemizdir. Normalde Türkiye'deki hasat ayı Ağustos'tur. 6,5 dekarlık bir alanda böğürtlen dikimini tamamlamıştık. Şu anda 40 dekarı tamamlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının yeni geliştirmiş olduğu, yeni başlatmış olduğu sözleşmeli üretim modeliyle ürettiğimiz tüm ürünleri Ankara'da bir firmaya göndereceğiz” diye konuştu.

Çocukluklarında ormanlarda hayvan otlattıkları sırada böğürtlenleri yediklerini anlatan Ayşe Aydost ise “Ormanlarda hayvan otlatırken yiyorduk. Bu kadar detaylı bilmiyorduk. Dikenli olurdu. Bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyorduk. Şimdi tarlalar dikiliyor hasadı yapıyor. 60 ile 80 kilo arasında bir kişi günlük böğürtlen toplayabiliyor” şeklinde konuştu.