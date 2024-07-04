Yüzde 65,07'den sonra kira zammında kötü senaryo! Fahiş kira artışlarının hukuki dayanağı yok

04 Temmuz 2024 14:33 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 14:49

Türkiye'de son yıllarda artan konut kiralarının önüne geçme amacıyla hükümet önleyici bir kural olarak zam oranlarına yüzde 25 sınırı getirmişti. 1 Temmuz 2024 tarihiyle bu karar sona erdi. Alınan yeni karar sonrasında gözler açıklanacak enflasyon oranına çevrilmişti.

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirlenen kira artış oranının üst sınırı yüzde 65,07 olarak belirlendi. Alınan bu karardan sonra ev sahiplerinin yüzde 65,07'lik oranın üstüne çıkarak neredeyse yüzde yüze varıncaya kadar zam talep ettikleri öğrenildi.

Ev sahiplerinin yaptığı bu adımı ve kiracıların bu konuda neler yapabileceğini tgrthaber.com özel haber editörü Emir Yücel'e değerlendiren Ekonomist ve Mali Müşavir Muhammet Bayram çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

Konut kiralarındaki artışla ilgili önemli detaylar veren Bayram şöyle devam etti:

"KİRA ZAM ORANINA UYMAYAN EV SAHİPLERİNİN HUKUKİ HAKLARI YOKTUR"

Konut kira sınırlandırılması ile ev sahipleri yüzde 25 oranında zam yapabiliyorlardı. Ancak neredeyse enflasyon oranı kadar zam yapan ev oldu. 1 Temmuz itibariyle de konut kira sınırlandırılması kalktı ve üst sınır yüzde 65,07 olarak belirlendi.

Ancak ev sahiplerinin bu oranın da üstüne çıkmasının sebebi, eski kiracıyı çıkartıp yeni kiracıya daha yüksek bedelle kiralamak. Ev sahiplerinin bu uygulamayı yapması için herhangi bir hukuki hakları yok

"YARGI SÜRECİ DEVAM EDENE KADAR EVDE OTURMAYA DEVAM EDİLEBİLİR"

Burada 'ihtiyaç' üzerine tahliye yapılabilir ancak bunu yapmaları için de çok zor hükümleri var. Bu hükümlerden birisi samimi bir ihtiyacın olması ve bununla birlikte aynı şehirde başka bir evinin olmaması gerekiyor. Tabi bu bahsettiğimiz hükümlülükleri de mahkeme de ispat etmesi ve mahkemenin de bu yönde bir karar vermesi şart.

"EV SAHİPLERİ MASRAFLARI ÖDEMEK ZORUNDA KALIR"

Bir diğer hususta 5.yılın sonunda bir uyarlama davası ile konut kiralarını güncelleyebilir ev sahipleri. Eğer ev sahibi ve kiracı bu konuda davalaşırsa ve eğer ev sahibi davayı kaybederse avukat ücretlerini ve diğer harcamaları ödemek zorunda kalırlar. Kiracıların ise ilk davayı kaybetseler bile yeni bir dava açarak icrayı durdurma hakları bulunuyor.

İcra durduktan sonra istinaf aşaması bekleniyor. Yargı süreci kesinleşene kadar kiracı evde oturmaya devam edebilir. Böyle bir dava süreci yaşansa dahi, kiracılar kendilerini kanun yoluyla koruyabilirler.