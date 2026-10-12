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Ekonomi
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 08:13
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 08:13

Zeytinde maliyet tehlikesi: Ağaçlar dolu ama üretici sıkıntılı

Bu yıl ağaçlarda zeytin bolluğu yaşanıyor. Ancak artan üretim maliyetleri üreticiyi kara kara düşündürüyor. Geçen sene 900 lira olan işçi yevmiyesi bu yıl 1500 liraya kadar yükseldi. Yağ fiyatlarında ise düşüş yaşanması zeytin hasadının bir kısmının bahçede kalma tehlikesini ortaya çıkardı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 08:13
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 08:13

sektöründe 2026-2027 sezonunun ‘var yılı’ olması bekleniyor. Sektör temsilcileri bu sezon Türkiye genelinde yaklaşık 450-500 bin ton seviyesinde üretimi hedefliyor. Sofralık zeytin üretiminin ise 750-800 bin ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor. 'in zeytinyağı pazarındaki payının yaklaşık 40 bin ton olması öngörülüyor.

HABERİN ÖZETİ

Zeytinde maliyet tehlikesi: Ağaçlar dolu ama üretici sıkıntılı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Zeytin sektöründe 2026-2027 sezonunda yüksek rekolte beklenirken, üreticiler artan hasat maliyetleri ve küresel fiyat dinamikleri nedeniyle zorluk yaşıyor.
Türkiye genelinde bu sezon yaklaşık 450-500 bin ton zeytinyağı ve 750-800 bin ton sofralık zeytin üretimi hedefleniyor.
Geçen yıl 900 TL'den başlayan zeytin toplama işçi yevmiyeleri, yeni sezonda net 1200 TL ile 1500 TL bandına yükseldi.
Küresel pazarda zeytinyağı fiyatları gerilerken artan üretim maliyetleri nedeniyle ücretle toplatan çiftçilerin ürününün bahçede kalma riski bulunuyor.
2012 yılında 800 ağaçla yola çıkan Nermin Gelbal Gökduman, 8 milyon dolar yatırımla kapasitesini 4 bin 200 dönüm arazi ve 60 bin ağaca çıkardı.
Edremit'teki FestOlive kapsamında 16 bin 2 kişinin katılımıyla 'En Büyük Zeytinyağı Tadım Etkinliği' alanında Guinness Dünya Rekoru kırıldı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Türkiye Gazetesi'nden Önder Çelik'in haberine göre; üreticiler ‘var yılı’nın getirdiği ürün bolluğunu yönetirken aynı zamanda küresel pazar dinamikleri ve artan operasyonel maliyetler arasına sıkıştı.

Körfezi’ndeki bahçelerinde yeni hasat dönemine giren Nermin Hanım Zeytinliği’nin Kurucusu Nermin Gelbal Gökduman, “2026-2027 sezonunun bölgemiz açısından verimli bir sezon olmasını bekliyoruz. Kendi üretimimizde 300 ton zeytinyağı, 200 ton sofralık seviyesine ulaşmayı öngörüyoruz” dedi.

Zeytinde maliyet tehlikesi: Ağaçlar dolu ama üretici sıkıntılı

İŞÇİNİN YEVMİYESİ 1500 TL

Dünyanın en büyük üreticisi İspanya’nın yaklaşık 1,5 milyon tonluk üretim hacminin küresel zeytinyağı fiyatlarını aşağı çektiğine işaret eden Gökduman, “Zeytinyağı fiyatları küresel pazarda gerilerken, bizde hasat maliyetleri tam tersi yönde artmaya devam ediyor. 2026-2027 sezonu için açıklanan zeytin toplama işçi yevmiyeleri, bölgelere göre net 1200 TL ile 1500 TL bandına yerleşmiş durumda” diye konuştu. İşçilik maliyetinin geçen yıl 900 TL’den başladığı bilgisi verildi.

Zeytinde maliyet tehlikesi: Ağaçlar dolu ama üretici sıkıntılı

ÜRETİCİ MALİYETTEN DERTLİ: BAHÇEDE KALMA RİSKİ VAR

Zeytinde yüksek verime karşın küçük çiftçilerin hiç mutlu olmadığını ifade eden Gökduman, dökme zeytinyağı fiyatının çok düşük olduğuna vurgu yaptı. Gökduman, “Operasyon, üretim maliyetleri bunu karşılamıyor ve bu sene birçok çiftçinin eğer kendisi ailesiyle toplamıyor, ücret karşılığı toplatıyorsa ürününün bahçede kalma ihtimali de maalesef var” ifadelerini kullandı.

Zeytinde maliyet tehlikesi: Ağaçlar dolu ama üretici sıkıntılı

800 AĞAÇTAN 60 BİN AĞACA…

‘Beyaz yaka’ işini bırakarak 2012’de çiftçiliğe yöneldiğini ifade eden Nermin Gelbal Gökduman, ilk iş olarak Havran’da 52 dönümlük, 800 ağaç bulunan bir zeytinlik satın aldıklarını, bugün 4 bin 200 dönüm arazi ve 60 bin ağaçlık üretim kapasitesine ulaştıklarını kaydetti.

Zeytin işine bugüne kadar 8 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten Gökduman, 60 sürekli çalışanın yanı sıra hasat döneminde yaklaşık 350 mevsimlik işçiye istihdam sağladıklarını söyledi. Yalnızca kendi bahçelerinden elde ettiği zeytinleri işleyen marka, hasattan itibaren 4-6 saat içerisinde sıkım gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Zeytinde maliyet tehlikesi: Ağaçlar dolu ama üretici sıkıntılı

İHRACATTA ROTA JAPONYA VE ABD

Kaz Dağları’nın eteklerinden başlayan üretim yolculuğunu uluslararası pazarlara taşımaya odaklanan şirket, bugün Amerika, Hollanda ve Kore başta olmak üzere farklı ülkelere ihracat gerçekleştiriyor. Gökduman, önümüzdeki dönemde Japonya ve Amerika pazarlarındaki çalışmaları artırmayı, mevcut ihracat noktalarında büyümeyi ve global premium zeytinyağı pazarındaki marka bilinirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Zeytinde maliyet tehlikesi: Ağaçlar dolu ama üretici sıkıntılı

ZEYTİNYAĞI TADIMINDA DÜNYA REKORU TÜRKİYE'DE

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali (FestOlive) kapsamında, ‘En Büyük Zeytinyağı Tadım Etkinliği’ Guinness Dünya Rekoru kırıldı. Güre Sahili’ndeki festival alanında gerçekleştirilen rekor denemesinde, 16 bin 2 kişinin katılımıyla 2009 yılında İspanya’nın Jaen kentinde elde edilen 12 bin 909 kişilik rekor geride bırakıldı.

Zeytinde maliyet tehlikesi: Ağaçlar dolu ama üretici sıkıntılı

Guinness World Records’un resmî hakemi Hannah Spiers tarafından tescil işleminin tamamlanmasının ardından rekor sertifikası Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’e verildi.

Zeytinde maliyet tehlikesi: Ağaçlar dolu ama üretici sıkıntılı
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ETİKETLER
#zeytin
#balıkesir
#zeytinyağı
#Edremit
#Guinness Dünya Rekoru
#Ekonomi
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