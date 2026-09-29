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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:15

Ağaçlardaki sarı kurdelelerin sırrı çözüldü, herkes için çok faydalı

Almanya'da ağaçlara sarı kurdele bağlanmaya başlandı. Herkes ağaçların neden sarı kurdele ile diğerlerinden ayrıldığını merak ederken üzerlerindeki bir kart dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Ağaçlardaki sarı kurdelelerin sırrı çözüldü, herkes için çok faydalı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:15

Son zamanlarda 'da bahçelerinde ve yol kenarlarındaki ağaçlarda sıkça görülen sarı kurdelenin sırrı çözüldü. Bunun 'Gelbes Band' hareketi olduğu ortaya çıktı. Sarı kurdelelerin dekor amacıyla değil aslında bir uyarı işareti olduğu anlaşıldı. 

Ağaçlardaki sarı kurdelelerin sırrı çözüldü, herkes için çok faydalı

TAMAMEN ÜCRETSİZ MEYVE

Almanya merkezli küresel çevre projesi, tarlalarda ve bahçelerde çürümeye terk edilen meyveler için harekete geçti. Meyvesini ağaçtan toplayacak vakti olmayan ya da ihtiyacından fazla ürüne sahip olanlar bir mesaj olarak sarı kurdele bağlıyor.

Gövdesinde ya da dallarında sarı kurdele bulunan ağaçlardan herhangi bir izin almadan meyve toplanabiliyor. Bu kurdele tam da bu anlama geliyor. Üstelik herhangi bir ücret de istenmiyor. 

Ağaçlardaki sarı kurdelelerin sırrı çözüldü, herkes için çok faydalı

MEYVE DE AĞAÇ DA HEBA OLMASIN!

Sarı kurdele sayesinde hem ekonomik kriz döneminde vatandaşların taze gıdaya ücretsiz erişimi sağlanıyor hem de dalında dalında çürüyüp gidecek yüz binlerce ton meyve heba olmaktan kurtarılıyor.

Ağaçlardaki sarı kurdelelerin sırrı çözüldü, herkes için çok faydalı

Güven esasına dayanan bu yöntemde meyve toplayıcılarından beklenen ise ağaca zarar vermemeleri, tırmanmaları, dallarını kırmamaları. 

Ağaçlardaki sarı kurdelelerin sırrı çözüldü, herkes için çok faydalı

KONUM BİLDİRİYORLAR

Projeye destek veren duyarlı mülk sahipleri, sarı kurdele bağladıkları alanların GPS konumlarını dijital harita platformlarına ve sosyal medya gruplarına yüklüyor. Bölge sakinleri bu haritalar sayesinde en yakın "ücretsiz hasat" noktalarını kolayca bulabiliyor.

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ETİKETLER
#meyve
#Almanya
#Gelbes Band
#Sarı Kurdele
#Çevre Projesi
#Dünya
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