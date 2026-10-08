Ziraat Bankası bünyesinde tasfiyesi yürütülen 17 farklı yatırım fonu için beklenen adım atıldı. Hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması ve tasfiye bakiyelerinin aktarılması amacıyla yürütülen süreç doğrultusunda ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı.

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HABERİN ÖZETİ İletişim Başkanlığı duyurdu: 17 yatırım fonunda ödemeler başladı Ziraat Bankası bünyesinde tasfiyesi yürütülen 17 farklı yatırım fonu için hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması amacıyla ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı. Ziraat Bankası bünyesinde tasfiyesi yürütülen 17 farklı yatırım fonu bulunmaktadır. Hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması ve tasfiye bakiyelerinin aktarılması amacıyla ödemeler hesaplara yatırılmaya başlanmıştır. Yatırımcılar, hesaplarına ilişkin aktarım durumunu Ziraat Bankası internet şubesi, mobil uygulama ve şubeler aracılığıyla sorgulayabileceklerdir. Tasfiye işlemlerinin belirlenen takvim çerçevesinde kademeli olarak tamamlanması hedeflenmektedir.

İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ziraat Bankası’nca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemelerin başladığı duyuruldu. İletişim Başkanlığı’nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:



"Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Eylül tarihli kararlarıyla başlatılan fon tasfiye sürecinde Ziraat Bankası görevlendirilmiş olup bu kapsamda çalışmalar ilgili kurumlarla koordinasyon içinde tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çerçevede 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş, yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır. Tasfiye tutarları, yatırımcı hesaplarına bu banka ve aracı kuruluşlar tarafından en hızlı şekilde aktarılacaktır. Diğer tüm fonlara ilişkin tasfiye süreci, ilgili paydaşlarla birlikte sürdürülmekte olup işlemlerin tamamlanmasını müteakip gerekli bilgilendirmeler ivedilikle yatırımcılarla paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."