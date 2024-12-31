Ziraat Bankası'ndan Suriye'de ortak banka açıklaması!

31 Aralık 2024 14:21 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:21

Ziraat Bankası'nın CEO'su Alpaslan Çakar, Suriye'de ortak banka kurulması planına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Çakar, Şartlar uygun olması durumunda Ziraat Bankası'nın daha önce farklı coğrafyalarda olduğu gibi bu konuda da üzerine düşen sorumluluğu üstleneceğini söyledi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, koşulların uygun hale gelmesi durumunda Ziraat Bankası​ olarak Suriye’de üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirebileceklerini ifade etti.

Reuters'ın Suriye​'deki iç savaş​ öncesinde planlanan ortak banka kurulma girişimlerinin yeniden gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili sorusuna Çakar, "Suriye'deki değişimlerin ülkemiz açısından kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyor ve süreci yakından takip ediyoruz. Koşullar uygun olduğunda, bankamız daha önce farklı bölgelerde olduğu gibi bu konuda da sorumluluk üstlenmeye hazır olacaktır" şeklinde cevap verdi.

SAVAŞ NEDENİYLE ASKIYA ALINMIŞTI

2010 yılında savaş başlamadan önce Ziraat Bankası’nın Suriye’de yerel bir ortakla banka kurma planları savaş nedeniyle askıya alınmıştı.

ÇEŞİTLİ İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Beşar Esad yönetiminin sona ermesinden sonra üç haftadır göreve başlayan yeni yönetim ile Türkiye​ arasında, enerji ve inşaat sektörleri başta olmak üzere ülkenin yeniden inşası ve kalkınması için çeşitli iş birliği görüşmeleri yapılıyor.