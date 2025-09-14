Menü Kapat
26°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Zirai don nedeniyle çiftçilere maddi destek: İşte ödeme yapılacak ürünler

"2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Hava şartlarından etkilenen ürünler için çiftçiye ödeme yapılacak. İşte kapsam dahilindeki ürünler...

Zirai don nedeniyle çiftçilere maddi destek: İşte ödeme yapılacak ürünler
olayından etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak. "2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi.

Zirai don nedeniyle çiftçilere maddi destek: İşte ödeme yapılacak ürünler

HANGİ ÜRÜNLER İÇİN ÖDEME YAPILACAK?

Kararla bu yılın şubat, mart ve nisan aylarında meydana gelen zirai don olayından etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, 2025 üretim yılı için 13 Nisan'a kadar (bu tarih dahil) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan, Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm, vişne ürünleri zarar görenlere destek verilecek.

Zirai don nedeniyle çiftçilere maddi destek: İşte ödeme yapılacak ürünler

Ayrıca, müracaat eden ve hasarları il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen, tarım sigortası yaptırmamış veya tarım sigortası olup don teminatı bulunmayan, ve tarım sigortası don teminatı olan ancak, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları'nın, "Teminat Dışında Kalan Haller" başlıklı maddesi çerçevesinde tazminat alamamış çiftçiler destekten yararlanacak.

Zirai don nedeniyle çiftçilere maddi destek: İşte ödeme yapılacak ürünler

Destek tutarı, girdi maliyetleriyle, hasar alanları ve hasar oranları nispetinde hesaplanarak ödenecek.

