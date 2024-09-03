Yarısı bizden kampanyasında yeni dönem başladı! Bakan Kurum detayları paylaştı
Yarısı Bizden desteği ile İstanbul'da kentsel dönüşüme giderek ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşların heyecanı büyük. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hızla ilerleyen inşaatlardan son durumu paylaşırken, "Yeni dönemi başlattık" dedi.
İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları "Yarısı Bizden" kampanyası çerçevesinde verilen destekle büyük ivme kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın himayesinde başlatılan kampanya ile riskli konutlarını dönüştürmek isteyenlere büyük kolaylıklar sağlanıyor.
YARISI BİZDEN DESTEĞİ NE KADAR?
Her bir konut için toplam 1,5 milyon TL'lik hibe ve kredi desteği alan vatandaşlar yapılarını güvenle yeniden inşa ettirebiliyor. Geçen yıl 26 Nisan- 2 Haziran arasındaki ilk başvuru döneminde e-devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin talep toplandı. 8 Ağustos'ta da kampanyanın yeni dönemi başladı ve artık süre kısıtlaması olmadan talepler toplanıyor.
"YENİ DÖEMİ BAŞLATTIK"
Sosyal medya hesabından Yarısı Bizden desteğinden faydalanan vatandaşların görüşlerini ve devam eden inşaatlara ilişkin görüntüleri paylaşan Bakan Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızda yeni dönemi başlattık. İstanbul'da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız" mesajını verdi.