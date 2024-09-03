Yarısı bizden kampanyasında yeni dönem başladı! Bakan Kurum detayları paylaştı

03 Eylül 2024 10:20 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:27

“Yarısı Bizden” kampanyasında süresiz başvuru dönemi başladı! Şartları ve detayları belli oldu

“Yarısı Bizden” kampanyasında süresiz başvuru dönemi başladı! Şartları ve detayları belli oldu

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları "Yarısı Bizden" kampanyası çerçevesinde verilen destekle büyük ivme kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın himayesinde başlatılan kampanya ile riskli konutlarını dönüştürmek isteyenlere büyük kolaylıklar sağlanıyor.

YARISI BİZDEN DESTEĞİ NE KADAR?

Her bir konut için toplam 1,5 milyon TL'lik hibe ve kredi desteği alan vatandaşlar yapılarını güvenle yeniden inşa ettirebiliyor. Geçen yıl 26 Nisan- 2 Haziran arasındaki ilk başvuru döneminde e-devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin talep toplandı. 8 Ağustos'ta da kampanyanın yeni dönemi başladı ve artık süre kısıtlaması olmadan talepler toplanıyor.

"YENİ DÖEMİ BAŞLATTIK"

Sosyal medya hesabından Yarısı Bizden desteğinden faydalanan vatandaşların görüşlerini ve devam eden inşaatlara ilişkin görüntüleri paylaşan Bakan Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızda yeni dönemi başlattık. İstanbul'da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız" mesajını verdi.