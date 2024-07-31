8 numara transferinde mutlu son çok yakın: Yıldız futbolcu Galatasaray'a 'evet' dedi!

31 Temmuz 2024 11:56 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:59

Galatasaray'da Emin Bayram'ın ardından bir ayrılık daha!

Galatasaray'da Emin Bayram'ın ardından bir ayrılık daha!

Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesi için gaza bastı.

Wendel için Zenit'in sert tavrı sonrası rota Scott McTominay ve Richard Rios'a döndü. İki futbolcu için de temaslar sıklaştırıldı.

SCOTT MCTOMİNAY GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ!

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın formasını giyen İskoç yıldız Scott McTominay, Galatasaray'ın teklifine "Evet" dedi.

5.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Çıkan haberde, Galatasaray'ın 27 yaşındaki yıldıza yıllık net 5.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu ve McTominay'ın bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

MANCHESTER UNİTED İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına varılmasının ardından Manchester United'la da anlaşarak transfere nokta koymak isteyen Galatasaray, İngiliz deviyle masaya oturdu ve görüşmelere hız verdi.

GALATASARAY'DAN MCTOMİNAY İÇİN 20 MİLYON EURO TEKLİF!

Galatasaray'ın İngiliz ekibine 20 milyon euroya yakın bir bonservis teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

ManU'nun Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın oyuncunun geleceği hakkında vereceği kararın beklendiği ifade edildi.

43 MAÇTA 10 GOL-3 ASİST

Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 43 maçta sahaya çıkan Scott McTominay, 10 gol atarken 3 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro civarında gösterilen İskoç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziaran 2025'te sona erecek.

RİCHARD RİOS İÇİN DE KESENİN AĞZI AÇILDI

Galatasaray, Scott McTominay ile birlikte Kolombiya formasıyla Copa America'ya damga vuran Richard Rios'a odaklandı.

Cimbom bu iki oyuncudan birinin transferini kısa süre içinde bitirmek ve Şampiyonlar Ligi play-off maçı öncesi kadroya katmak istiyor.

PALMEİRAS İLE MASAYA OTURULUYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, bir süredir Richard Rios’un bonservisi konusunda pazarlıklar yaptığı Palmeiras’la bu hafta içerisinde bir kez daha masaya oturacak.

15 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Galatasaray’ın yeni teklif paketinde bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon Euro’nun gözden çıkarıldığı ifade edildi.

Rios ile de prensip anlaşmasına varıldığı ve Palmeiras ile bonservis konusunda anlaşma sağlanması beklendiği kaydedildi.

31 MAÇTA 2 GOL-1 ASİST

Rios, Palmeiras ile devam eden sezonda 31 maçta forma giydi ve 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında gösterilen Kolombiyalı orta sahanın takımıyla olan sözleşmesi 31 Aralık 2026'da sona erecek.