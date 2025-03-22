A Milli Futbol Takımı, Puskas Arena'da yürüyüş yaptı!

A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanşına hazırlık kapsamında Puskas Arena'da yürüyüş yaptı.

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanşında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Puskas Arena'da yürüyüş yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, statta kısa süre yürüdü. Yürüyüşte teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

Statta fotoğrafı çektiren ay-yıldızlı ekip, hafif yağış altındaki yürüyüşten sonra konaklayacağı otele geçti.